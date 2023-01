Bos Apple Usul Gajinya Dipangkas 40 Persen, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - CEO raksasa teknologi Apple Inc, Tim Cook, akan menerima pemotongan gaji sebesar 40 persen pada tahun ini menjadi 49 juta dolar AS.

Melansir dari CNBC, hal tersebut diungkapkan Apple dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Cook mengusulkan pemotongan tersebut menyusul pemungutan suara pemegam saham pada paket pembayaran gajinya.

Apple juga mengurangi jumlah unit saham terbatas yang akan diterima Cook jika pria itu pensiun sebelum 2026.

Pada 2022, Cook mendapat saham bonus di bawah 83 juta dolar AS, insentif 12 juta dolar AS, dan gaji 3 juta dolar AS.

Dia juga mendapat manfaat termasuk kontribusi program pensiun, keamanan, perjalanan udara pribadi, dan uang tunai liburan lebih dari 46.000 dolar AS.

Komite kompensasi Apple mengatakan, perubahan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemungutan suara pemegang saham yang diadakan pada tahun lalu, di mana 64 persen pemegang saham menyetujui kompensasi Cook, turun dari 95 persen pemegang saham yang menyetujuinya untuk tahun fiskal 2020.

Tetap saja, dewan Apple memuji kinerja Cook, dan mengatakan mereka percaya pada keputusan strategis jangka panjang CEO Apple tersebut.

Komite kompensasi Apple semakin mendapat tekanan dari pemegang saham institusi akhir-akhir ini. Layanan Pemegang Saham Kelembagaan merekomendasikan agar pemegang saham Apple memberikan suara menentang pada paket pembayaran gaji Cook dalam pertemuan tahunan pemegang saham di 2022. .

Komite kompensasi, yang terdiri dari Art Levinson, Al Gore, dan Andrea Jung, mengatakan telah menjangkau pemegang saham institusi untuk menimbang keputusan mereka mengenai gaji Cook.

“Berdasarkan percakapan penting ini, kami telah mengubah ukuran dan struktur kompensasi Tim tahun 2023,” tulis Komite kompensasi Apple.

“Dengan mempertimbangkan ukuran, cakupan, dan kinerja komparatif Apple, Komite Kompensasi juga bermaksud untuk memposisikan target kompensasi tahunan Mr. Cook antara persentil ke-80 dan ke-90 relatif terhadap kelompok rekan utama kami untuk tahun-tahun mendatang,” tambah komite tersebut.

Cook sebagian besar dibayar dalam unit saham terbatas. Jumlah saham Apple sebenarnya yang dimiliki Cook bergantung pada kinerja Apple terhadap S&P 500.

Sejak Cook mengambil alih posisi CEO Apple pada 2011, saham Apple telah kembali 1.212 persen berbanding 290 persen untuk S&P 500, kata Apple.

Selain mengurangi target total, 75 persen saham vesting Cook akan dikaitkan dengan kinerja saham Apple di tahun ini, bukan 50 persen.

Apple mengumumkan hibah saham untuk Cook pada September 2020 hingga 2025. Ketika disetujui, hibah saham Cook akan memberinya 1 juta saham senilai sekitar 114 juta dolar AS pada saat itu, jika Apple mencapai semua targetnya.

Hibah saham Cook sebelumnya dari tahun 2011 bernilai lebih dari 900 juta dolar AS dengan harga saham Apple pada September 2020 .

Namun sebelumnya, Cook mengungkapkan pada 2015 bahwa dia berencana menyumbangkan kekayaannya untuk amal.