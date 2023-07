Telkomsel Umumkan Best Talents IndonesiaNEXT Season 7, Talenta Digital Muda Berdaya Saing Global

TRIBUNNEWS.COM -- Rangkaian program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel, yakni IndonesiaNEXT Season 7 yang telah berlangsung pada Desember 2022 hingga Juli 2023 sampai pada puncaknya dengan mengumumkan 32 digital talent terbaik dari total 6.648 peserta dalam Acara Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7, yang sekaligus juga mengumumkan kick off keberlanjutan Program IndonesiaNEXT Season 8, di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Melalui Program IndonesiaNEXT, Telkomsel mempertegas komitmen berkelanjutannya sebagai digital social impact enabler yang konsisten berkontribusi nyata dalam mendukung pengembangan talenta digital Tanah Air dengan memberikan akses pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas digital.

Program IndonesiaNEXT Season 7 mengusung tema #WeAreTheNext yang memiliki fokus pada pengembangan digital skill talenta muda untuk dapat membawa perubahan yang berdampak bagi Indonesia dan mampu bersaing di sektor dunia digital, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang berkelanjutan.

Baca juga: Kurikulum Digital Terintegrasi Kembangkan Talenta Digital yang Kompetitif

Pada puncak gelaran Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada 32 digital talent peraih best talents Program IndonesiaNEXT yang merupakan mahasiswa dan talenta digital terpilih dari 321 perguruan tinggi Indonesia. Para best talents tersebut telah melalui serangkaian proses, mulai dari ujian International Certification, Soft Skills Assessment, hingga Qualification Panels.

IndonesiaNEXT juga mengukuhkan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung yang bernama Patrick Segara sebagai Best of The Best Talent Program IndonesiaNEXT Season 7 yang telah membuktikan kompetensi dan kapabilitas digitalnya melalui pembuatan presentasi untuk ide solusi berbasis teknologi kesehatan (HealthTech) yang berjudul “DiaCare One Stop Solution for Diabetes Care Through Comprehensive Digital Ecosystem” untuk menghadirkan solusi bagi berbagai penderita diabetes di Indonesia.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, R Muharam Perbawamukti mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan talenta digital cukup besar dalam menyongsong era industri 4.0 dan bekal untuk meningkatkan nilai ekonomi digital Tanah Air.

Berdasarkan riset Asian Development Bank (ADB) yang dilakukan di lima negara, yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat, menemukan hampir 75 persen pemberi kerja membutuhkan talenta digital dengan keterampilan dasar, menengah, hingga lanjutan.

Menurutnya, melalui IndonesiaNEXT, Telkomsel berkomitmen untuk terus berkontribusi membuka peluang dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas talenta muda Indonesia agar dapat menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global.

"Hal ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM nasional yang memiliki keterampilan digital agar dapat mencapai Indonesia Emas 2045 mendatang,” kata Muharam dalam keterangan persnya.

Selama pelaksanaan Program IndonesiaNEXT Season 7 sejak Desember 2022, seluruh peserta yang berasal dari 321 universitas dan perguruan tinggi yang mencakup 38 provinsi di Indonesia, telah mengikuti berbagai kegiatan, seperti National Webinar, Training, Area Bootcamp, National Bootcamp, hingga Crowning Session. Selain itu, seluruh peserta yang terpilih telah memperoleh pelatihan hard skill untuk mendapatkan sertifikasi nasional Digital Marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sertifikasi internasional Google Search Engine Optimization (SEO), Microsoft Office, Adobe Associate, serta User Interface & User Experience (UI/UX).

Para peserta juga mendapatkan pelatihan soft skill untuk mengasah kemampuan public speaking, entrepreneurship, dan logical & creative thinking melalui materi pelatihan Powerful Presentation, Complex Problem Solving, dan Logical & Creative Thinking.

“Telkomsel mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Program IndonesiaNEXT Season 7 yang telah terpilih sebagai pemenang, semoga seluruh pelatihan dan sertifikasi yang didapat akan membuka peluang lebih luas bagi talenta digital muda Indonesia untuk mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga dapat menjadi talenta digital yang mampu berkontribusi nyata pada kemajuan Bangsa Indonesia,” pungkas Muharam.