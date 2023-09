Sony Xperia 5 V Resmi Meluncur, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Sony resmi meluncurkan smartphone terbarunya, Xperia 5 V hari ini, Jumat (1/9/2023), GSMArena melaporkan.

Sony Xperia 5 V memiliki layar OLED 6,1 inci FHD+ dengan refresh rate 120Hz yang diapit oleh speaker stereo menghadap ke depan.

Terdapat juga kamera selfie beresolusi 12MP (f/2.0).

Di balik cangkang, Sony Xperia 5 V menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadu dengan RAM 8 GB serta penyimpanan 128 GB (bisa berbeda tergantung pasar) yang dapat diperluas melalui slot kartu microSD.

Di bagian belakang, Sony menghilangkan pengaturan tiga kamera dan memilih kamera ganda dengan sensor yang jauh lebih mumpuni daripada sebelumnya.

Sony Xperia 5 V memiliki kamera utama beresolusi 48MP (f/1.9) PDAF OIS dan kamera ultrawide 12MP (f/2.2).

Memiliki dimensi 154.0x68.0x8.6 mm dengan berat 183 gram, Sony Xperia 5 V memiliki baterai berkapasitas 5.000mAh.

Sony mengklaim pengguna bisa mendapatkan daya sebesar 50 persen dalam 30 menit dengan pengisian daya 30W.

Fitur lain di antaranya Gorilla Glass Victus 2 (depan belakang), IP65/IP68, Android 13, kenektivitas 5G, Wi-Fi 6e, NFC, jack 3,5mm.

Sony Xperia 5 V akan tersedia mulai akhir September, dengan harga 999 Euro atau sekira Rp 16,5 jutaan (1 Euro = Rp16.538).

Dikutip dari androidauthority.com, ada kemungkinan Sony Xperia 5 V bakal dijual di AS, Inggris, Eropa, dan sebagian Asia.

Belum diketahui juga apakah Sony Xperia 5 V akan masuk pasar Indonesia.

Daftar Spesifikasi Sony Xperia 5 V

Kembali dikutip dari GSMArena, berikut daftar spesifikasi Sony Xperia 5 V:

Body: 154.0x68.0x8.6mm, 183g; Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame; IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min).