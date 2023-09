Spesifikasi Vivo V29 yang Rilis di Indonesia, Dibanderol Mulai Rp 5,9 Jutaan

TRIBUNNEWS.COM - Vivo Indonesia baru saja merilis seri smartphone terbarunya, yakni Vivo V29, pada Kamis (7/9/2023).

Vivo V29 tersedia dalam tiga varian warna yakni Velvet Red, Peak Blue dan Noble Black.

Adapun harga Vivo V29 untuk varian 12GB + 8GB Extended RAM dengan 512GB ROM dibanderol seharga Rp 6,999 juta.

Kemudian, varian 8GB + 8GB Extended RAM dengan 256GB ROM seharga Rp 5,999 juta.

Mengutip Instagram resmi @vivo_indonesia, preorder Vivo V29 di Indonesia akan dibuka mulai tanggal 7 - 14 September 2023 via online dan offline.

"Finally! The 1st smartphone with Smart Lighting Control #vivoV29 has officially been released. Yuk, Pre-Order sekarang!," tulis keterangan Instagram resmi @vivo_indonesia.

Spesifikasi Vivo V29

Vivo V29 hadir dengan ketebalan bodi 7,46mm dan berat 186 g yang diklaim paling tipis di kelasnya.

Layar Vivo V29 yakni 1.5K AMOLED dan telah tersertifikasi SGS.

Pengguna dapat melakukan navigasi pada 6.78” 120Hz AMOLED Display dengan leluasa.

Pada bagian punggung, ponsel ini didukung dua kamera belakang, masing-masing 50MP OIS Ultra-Sensing Camera + 8MP Super Wide-Angle + 2MP Monochrome Camera.

Vivo V29 juga dilengkapi teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control untuk mendukung pencahayaan saat pemotretan terutama untuk malam hari dan di ruangan indoor.

Diwartakan sebelumnya, Product Manager Vivo Indonesia, Fendy Tanjaya, mengungkapkan teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control tersebut bisa menghasilkan kualitas foto layaknya hasil pemotretan studio foto profesional.

Teknologi ini bekerja dengan cara mengendalikan pencahayaan objek foto secara cerdas, sehingga saat dipakai memotret pada area dengan pencahayaan yang kompleks misalnya dengan banyak pendaran warna lampu LED seperti di kafe, tidak lagi menjadi masalah jika memakai ponsel ini.

