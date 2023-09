Tingkatkan Layanan Cloud & Pusat Data, IDCloudHost Gandeng BDDC 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - IDCloudHost dan Bersama Digital Data Centres (BDDC) mengumumkan kemitraan strategisnya.

Kerjasama strategis antara IDCloudHost (IDCH) dan BDDC berfokus pada penyediaan layanan bare-metal.

Bare metal server adalah solusi komputasi awan yang menggabungkan performa konsisten dari dedicated server dengan infrastruktur cloud publik.

Layanan ini memungkinkan pelanggan menyewa perangkat keras khusus tanpa virtualisasi atau sistem operasi terinstal. Selain itu, pelanggan dapat secara cepat menggunakan layanan karena aktifasi layanan kurang lebih 10 menit.

Keuntungan layanan bare metal server meliputi kinerja layanan yang konsisten, kendali penuh, skalabilitas, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi biaya. Bare metal server adalah inovasi menarik yang membuka peluang baru dalam manajemen infrastruktur IT.

Dengan memanfaatkan keahlian masing-masing dalam penyediaan cloud server dan manajemen pusat data, IDCloudHost dan BDDC membentuk ekosistem layanan bare metal server yang kokoh dan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi perusahaan yang menjalankan critical mission.

"Kami sangat antusias memulai perjalanan inovasi dan keunggulan ini bersama BDDC. Kemitraan ini tak diragukan lagi akan memungkinkan kami untuk menyediakan layanan baremetal server kepada perusahan-perusahaan di tanah air,” ungkap CEO IDCloudHost Alfian Pamungkas Sakawiguna, Jumat (8/9/2023).

Sebelumnya, pelanggan harus membeli atau menyediakan server sendiri, menyewa rak, dan melakukan set-up di data center yang dipilih. Dengan kerjasama IDCloudHost dan BDDC, pelanggan dapat menikmati dukungan layanan data center BDDC tanpa harus membeli dan berinvestasi pada perangkat server, menyewa rak, instalasi dan setup sistem perangkat, atau infrastruktur keamanan mereka sendiri.

Sinergi antara teknologi keamanan IDCloudHost dan fasilitas fisik pusat data BDDC akan menjamin tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi data pelanggan. Pelanggan akan memiliki fleksibilitas untuk dengan mudah menyesuaikan alokasi kapasitas layanan aplikasi mereka, mengikuti peningkatan kebutuhan pelanggan.

Mengutip Bloomberg dan sumber lainnya, industri layanan cloud dan pusat data di Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini terkait erat dengan peningkatan adopsi teknologi digital di berbagai sektor industri di negara ini.

Layanan cloud dan data center di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memberikan peluang investasi yang besar. Pasar data center Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 2,06 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 3,98 miliar dolar AS pada tahun 2028, dengan CAGR sebesar 14,09 persen selama periode perkiraan.

Adapun volume pasar diperkirakan akan mencapai 4 miliar dolar AS pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,79 persen dari tahun 2023 hingga 2027. Pasar tersebut bernilai 1,67 miliar dolar AS pada tahun 2021 dan diprediksi akan tumbuh menjadi 3,43 miliar dolar AS pada tahun 2027, dengan CAGR sebesar 13,15 persen dari tahun 2022 hingga 2027.



Pertumbuhan industri cloud dan data center memberikan kontribusi bagi perekonomian secara keseluruhan dan juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.