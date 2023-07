Pestapora 2023 Rilis Daftar Line Up, Tampilkan Atta Halilintar hingga Aldi Taher

TRIBUNNEWS.COM - Festival kenamaan, Pestapora, kembali hadir menghibur para pencinta musik tanah air.

Menempati Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo, Jakarta, Pestapora bakal berlangsung selama 3 hari pada 22-24 September 2023 mendatang.

Pestapora bakal kembali hadir menghibur para pencinta musik tanah air selama 3 hari pada 22-24 September 2023 mendatang di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo, Jakarta. (Instagram/@pestapora)

Sederet musisi papan atas pun dijadwalkan mengisi line up Pestapora 2023.

Hal itu terlihat dari pengumuman resmi line up Pestapora 2023 yang diunggah melalui akun Instagram @pestapora.

Dalam unggahan, tampak nama-nama besar yang akan menjadi penampil dalam festival musik tahunan itu.

Sebut saja Ungu, Noah, Pamungkas, Danilla, Armada, Inul Daratista, Seringai dan masih banyak lagi.

Berikut daftar lengkap line up Pestapora 2023:

Hari ke-1, 22 September 2023

• Zeal

• Yura Yunita

• White Chorus

• Vt-00

• Virgoun

• Ungu

• The Upstairs

• The Panturas

• The Brandals

• The Adams

• Terbujurkaku

• Tamat

• Swellow

• Soegi Bornean

• Sky Sucahyo

• Silampukau

• Rrag

• Romantic Echoes

• Rizky Febian

• Rendy Pandugo

• Prontaxan

• Pesta Modular by Indo Modular x Tuan Tigabelas

• Mattermos

• Iwa K

• Peonies

• Pee Wee Gaskins

• Pamungkas

• Padi Reborn

• Nuh Peace

• Noah

• Moongazing and Her

• Misanthropy Club

• Milledenials

• Lyodra

• Koillair

• Koil

• Kelompok Penerbang Roket feat Eka Annash

• Kathmandu

• Kanekuro

• Kahitna

• Isolasido

• Indonesia Timur Show (Barry Likumahuwa feat Doddie Latuharhary, Shine of Black, Mellyanox

• Individual Distortion

• Hindia

• G-pluck

• Ftlframe

• Fiersa Besari

• Ensemble Tikoro x Rama

• Endah n Rhesa

• Efek Rumah Kaca x Barasuara

• DJ Yasmin x DJ Una

• Denny Caknan

• Danilla

• Collapse

• Coldiac

• Bernadya

• Bedchamber

• Barakatak

• Armada

• Andra and The Backbone

Hari ke-2, 23 september 2023

• Zoo

• Xin Lie

• Vina Panduwinata and Her Boys

• Vierratale

• Twilite Orchestra

• Thirteen

• The Sigit

• The Jansen

• That`s Rockefeller

• Tarrkam

• Sweet as Revenge

• Swara Gembira ft Caca Handika

• Iis Dahlia

• Ikke Nurjanah

• Summerlane

• Stereo Wall

• Stand Here Alone

• Sore

• Smash x Tba

• St.loco

• Rumahsakit

• Rub of Rub

• Rekah

• Rebellion Rose

• Raissa Anggiani

• Pestolaer

• Peach

• Orkes Pensil Alis

• Nursalim Yadi Anugrah

• Naura Ayu

• Nadin Amizah

• Morfem

• Momonon

• Libya Montes

• Last Child

• Kintani x David Iztambul x Ratu Sikumbang

• Kadapat

• Jiung

• Inul Daratista

• Indramenus x Joe Million

• Huminoid

• Holy City Rollers

• Hivi!

• Guyon Waton

• Goodnight Electric (love and turbo action set)

• Good Morning Everyone

• Godplant

• Frau

• For Revenge

• Feel Koplo

• Duo Maia

• Dr. Pm

• Dialog Dini Hari

• Dekadenz

• Creve Ouverte!

• Brunobauer

• Billfold

• Bap

• Banda Neira dibawakan oleh ananda badudu

• Back in The Days (anton wirjono & hogi wirjono)

• Atta Halilintar

• Asep Nayak x Nikolas Nayak

• Andre Taulany and Friends

• Amerta

• Aldi Taher and The Aldi Taher Band

• Addade

• Ada Band

Hari ke-3, 24 september 2023

• Wahono x Natasha Tontey

• Victor Hutabarat x Trio Ambisi feat Ricad Hutapea Power Band

• Ucupop

• Tipe-X

• The Senior High School

• The Changcuters

• Teya Logos

• Teenage Deathstar

• Sunwich

• Straight Answers

• Sherina

• Seringai

• Salon RnB (y2k sing along mode)

• Reality Club

• Ran

• Raissa

• Raisa

• Putri Kharisma

• Puppy Riot

• Project Pop

• Perunggu

• Parade Hujan

• Ntrl

• Ndx aka

• Natinson

• Nartok

• Mother Bank

• Monica Hapsari

• Mamang Kesbor

• Maliq & d`essentials

• Mahalini

• Lomba Sihir

• Leipzig

• Lamebrain

• Lalahuta

• Kunto Aji

• King Nassar

• Kawan Kawan and The Coconuttreez

• Kapal Udara

• Juicy Luicy

• Jkt48

• Impromptu

• Hasoe Angels

• Grrrl Gang

• Girl and Her Badmood

• Gigi

• Gaung

• Gangstarasta

• Fstvlst

• Fourtwnty x Jason Ranti x Fiersa Besari

• Flowr Pit

• Feby Putri

• Elkarmoya (mariachi mode)

• El Corona

• Dongker

• Dom 65

• Dewa 19 feat Ello

• D`masiv

• D`jenks x Artificial Life

• Crayola Eyes

• Bongabonga

• Bilal Indrajaya

• Begundal Lowokwaru

• Beeswax

