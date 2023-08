Seniman Indonesia Digandeng Pariwasata Taiwan Bantu Kenalkan Deretan Objek Wisata

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok seniman gravity Kroosyl digandeng oleh pihak pariwisata Taiwan untuk kerjasama.

Mereka dipercaya untuk menghias visual beberapa mobil untuk mengenalkan pariwisata Taiwan lewat proyek 'Kejar Mobil Taiwan'.

Kepala Biro Pariwisata Taiwan Kuala Lumpur, Abe Chou menyebut bahwa wisatawan Indonesia termasuk yang paling tinggi di negaranya.

"Kenapa saya tertarik promosikan pariwisata Indonesia, karena turis Indonesia potensial, sebelum pandemi banyak wisatawan Indonesia yang ke Taiwan," beber Abe Chou di kawasan Gondangdia Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Soal kolaborasinya dengan seniman Indonesia, Abe merasa ini adalah ide baru dalam mengenalkan objek wisata Taiwan di jalanan Indonesia.

"Kami sangat antusias dapat bekerja sama dengan Kroosyl untuk proyek unik ini, karena kami ingin memperkenalkan masyarakat Indonesia ke Taiwan melalui perspektif yang segar dan baru," jelas Abe.

"Mulai bulan September ini, masyarakat sekitar Jakarta dapat melihat dan melihat sekilas iklan mobil kami yang terinspirasi dari Taiwan," sambungnya.

Menggabungkan berbagai aspek alam, budaya dan ikon modern Taiwan, Kroosyl mengembangkan dua konsep karya visual, 'Taiwan For Everyonw' dan 'This Is Taiwan'.

“Kami memilih ikon-ikon di Taiwan sebagai inspirasi utama kami, karena Taiwan juga terkenal dengan event bersepeda yang terkenal dengan latar belakang alam yang menakjubkan," jelas Muzza Fauzy perwakilan Kroosyl.