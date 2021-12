Ramalan Jayabaya, Erupsi Semeru dan Analisis Supranatural Permadi

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - Entah siapa yang mulai menafsirkan “Jangka” atau Ramalan Jayabaya.

Atau sekadar “uthak-athik-gathuk”, ilmu “cocoklogi” atau mencocok-cocokkan Ramalan Jayabaya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian?

Yang jelas, Jangka Jayabaya hingga kini banyak yang meyakini masih bertuah.

Berdasarkan penafsiran itu, atau ilmu “cocoklogi” itu, beberapa ramalan Jayabaya yang sudah terbukti kebenarannya disebut antara lain "Pulo Jowo kalungan wesi" (Pulau Jawa berkalung besi), yang ditafsirkan sebagai rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa yang dibangun sejak zaman Belanda.

Lalu, "kreta tanpa jaran" (kereta tanpa kuda), yang ditafsirkan sebagai keteta api dan mobil; “prau mlaku ning awang-awang" (kapal berjalan di angkasa), yang ditafsirkan sebagai pesawat terbang; “Pulo Jowo dadi loro" (Pulau Jawa menjadi dua), yang ditafsirkan sebagai terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akibat erupsi Gunung Krakatau yang terjadi pada 26 Agustus 1883; dan yang paling populer adalah Nusantara akan dipimpin oleh nama-nama yang inisialnya "No To No Go Ro".

“No” ditafsirkan sebagai Presiden I RI, Soekarno; “To” adalah Presiden II RI, Soeharto; “No” berikutnya adalah Presiden III RI Bacharuddin Jusuf Habibie. Habibie berarti "cinta", dalam bahasa Jawa berarti "tresno", ada “No”-nya.

“Go” ditafsirkan sebagai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden IV RI, dan juga “No” dari “Rahman” yang berarti “tresno”.

“Go” juga ditafsirkan sebagai Megawati Soekarnoputri, Presiden V RI. Presiden VI RI, Susilo Bambang Yudhoyono, juga ada “No”-nya.

Bagaimana dengan Presiden VI RI, Joko Widodo?