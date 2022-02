Ekonomi Digital Butuh Dukungan Ekosistem Digital

Oleh Moch S Hendrowijono *)

NILAI ekonomi digital Indonesia pada 2021, yang bila dihitung dari nilai GDP (gross domestic product) sebesar 70 miliar dollar AS, kontribusi terbesar ekonomi Indonesia, berasal dari transaksi e-commerce.

Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hal ini sekaligus menunjukkan, terjadi perkembangan pesat pada industri aplikasi informatika yang digunakan masyarakat.

Aplikasi informatika menjadi katalisator akses masyarakat ke berbagai industri dan kini seluruh aspek kehidupan manusia hampir terkait dengan aplikasi informatika. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, pandemi Covid-19 merupakan faktor blessing in disguise yang turut meningkatkan pemakaian aplikasi.

Jajak Pendapat Kompas pada Januari 2022 merekam sebanyak 67,8% responden pernah melakukan transaksi elektronik, meningkat dari sebelumnya. Data Asosiasi Penyelanggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk survei serupa melaporkan, 56,8% responden pernah berbelanja online.

Dari sisi pemerintah tumbuhnya e-commerce juga perlu dibarengi dengan peningkatan sektor lain. Umpamanya saja edutech, healthtech, fintech, juga sektor strategis seperti agritech.

Bila seluruh sektor saling maju, diperkirakan ekonomi digital Indonesia dalam empat tahun ke depan dapat menembus 146 miliar dollar AS. Belum lagi dari industri gaming yang punya potensi bagus.

Selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai pasar, dengan jumlah konsumen terbesar ketiga di Asia dan ke 8 di dunia.

Kata Shieny Aprilia, COO perusahaan rintisan game digital Agate Studio, total nilai pasar game Indonesia di tahun 2020 mencapai 1,6 miliar dollar AS, masih di bawah China (43 miliar dolar AS) dan Korea Selatan (14,4 miliar dollar AS).

Tetapi nilai ekonomi digital dari berbagai sektor ternyata tidak selaju dengan tumbuh dan produktifnya pemain industri maupun kreator (termasuk perusahaan rintisan).