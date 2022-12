Nabila Jandini Hidajat Juara Debat Internasional 2022 di Yale University Amerika Serikat

NABILA JANDINI HIDAJAT, usianya masih 14 tahun, baru saja meraih juara debat internasional di ajang Tournament of Champions The World Scholar’s Cup 2022 yang berlangsung di Yale University, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat pada bulan November 2022.

Siswi kelas sembilan Sekolah Highschope Indonesia Kelapa Gading Jakarta ini juga menyabet juara kompetisi menulis atau Writing Competition di turnamen yang digelar di kota pertengahan wilayah metropolitan New York dan New England Raya itu.

World Scholars Cup (WSC) merupakan kompetisi berskala internasional yang terdiri dari empat kategori yaitu debat, menulis, pengetahuan umum, dan cerdas cermat dengan materi pengetahuan umum, sains, seni, dan musik.

Ini kali kedua Nabila bertarung di Tournament of Champions WSC. Tahun lalu Nabila sudah berhasil meraih juara Global Around Tournament of Champions WSC pada tahun 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Tahun 2022 ini torehan prestasi Nabila makin meningkat. Ia berhasil masuk ke babak final Tournamen of Champions WSC di Yale University, yang dikenal sebagai universitas prestisius di dunia, dengan menyabet banyak gelar juara.

Tak tanggung-tanggung Nabila berhasil mendapatkan total enam medali dalam Tournament of Champions WSC 2022 di Kampus New Haven yang diikuti para pelajar SMP dan SMA dari seluruh dunia.

Sebanyak empat Medali Emas dan dua Medali Perak sukses diraih Nabila, puteri tunggal pasangan Dwi Novita dan Mochamad Arief Hidajat.

Empat Medali Emas Tournament of Champions WSC 2022 yang diraih Nabila untuk kategori Team Debate, Writing Champions, Literature (Challenge), dan Team Writing dan Dua Medali Perak untuk kategori Debate Champions dan Team Bowl.

“Saya fokus baca bahan riset yang diberikan,” ujar Nabila tentang kunci suksesnya meraih banyak juara di Tournament of Champions WSC 2022 di Yale University sebelum naik panggung sebagai pembicara anak muda berprestasi pada Kompasianival 2022 di Bentara Budaya Jakarta yang berlangsung pada Sabtu (3/12/2022) lalu.

Penampilan Nabila di atas Panggung Utama Kompasianival 2022 sangat rileks dan penuh percaya diri. Gaya bicara dan intonasi suara dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikannya dengan lugas dan tidak bertele-tele.

Yang sangat menarik Nabila menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu di depan Kompasianers, para penulis blog di Kompasiana, dengan menggunakan bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Nabila hanya menggunakan satu kata bahasa Indonesia saja saat menjawab “Setuju!”.

Gaya pakaian Nabila di acara tahunan Kompasianival, yang pernah dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah menteri, pada sore itu terbilang modis dan jauh dari kesan kutu buku alias orang yang gemar baca buku.

Nabila tampil dengan kaos lengan panjang biru bertuliskan YALE, celana jeans robek di bagian lutut yang lagi nge-trend, dan sepatu kanvas seperti gaya anak-anak gaul zaman sekarang.

Meski sudah beberapa kali naik podium lomba debat internasional bukan berarti Nabila tidak pernah merasa grogi dan nervous. Ia mengaku tetap mengalami demam panggung saat awal akan tampil.