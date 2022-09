Kemeriahan Konser Pertama (G)I-DLE di Jakarta, Hadirkan Konsep Unik Pada Tiap Lagunya

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA digelar pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - (G)I-DLE, girl group K-pop yang berada di bawah naungan agency Cube Entertainment menggelar konser bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

Meski sebelumnya sudah pernah tampil di Jakarta lewat sebuah konser kolaborasi pada tahun 2019 silam, 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA merupakan konser tunggal yang pertama di Indonesia bagi grup yang beranggotakan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua ini.

Karenanya, konser tersebut merupakan momen yang sangat istimewa baik bagi para anggota (G)I-DLE, maupun klub penggemar mereka, Neverland.

Konser malam itu dibuka dengan penampilan lagu “Oh my god” yang merupakan lagu utama dari album “I TRUST”. Disertai dengan sorakan meriah dari para penggemar, kelima anggota (G)I-DLE melanjutkan konser dengan lagu “VILLAIN DIES” dari mini album terbaru mereka “I NEVER DIE” serta lagu debut mereka, “LATATA.”

Girl group dengan warna yang khas

Usai menyelesaikan penampilan pembuka, para anggota pun diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyapa Neverland.

"Selamat malam, kami(G)I-DLE!" ucap kelima personil (G)I-DLE dengan penuh semangat.

Leader (G)I-DLE, Soyeon, menyebut bahwa teriakan meriah dari Neverland Jakarta adalah sorakan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Para anggota pun mengungkapkan rasa bahagia mereka karena akhirnya bisa bertemu Neverland di Indonesia secara langsung.

“Kita buat cerita yang seru ya hari ini!” ujar Minnie.

“Karena ini adalah konser pertama kami di sini, ini menjadi momen yang luar biasa bagi kami,” kata Miyeon.