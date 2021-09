Kemenhub Genjot TKDN di Proyek Infrastruktur Transportasi Indonesia-Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Indonesia dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan bersama dengan Pemerintah Jepang.

Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan government to government (G to G) dengan Pemerintah Jepang untuk mempercepat kerja sama G to G maupun business to business (B to B) dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Budi Karya, Rabu (8/9/2021) menjelaskan, terkait kelanjutan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta telah dibicarakan dan akan dipercepat pembangunannya.

"Pemerintah ingin MRT menjadi proyek monumental yang dapat memberikan suatu arti bagi masyarakat, sekaligus hubungan kedua negara," ucap Budi Karya.

Selain itu Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan, bahwa investasi yang ditanamkan oleh Jepang di Indonesia memberikan nilai tambah antara dua negara.

Dengan penanaman investasi dari Jepang di Indonesia telah membuka banyak lapangan kerja melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan.

Budi Karya Sendiri melakukan kunjungan kerja ke Jepang, dan dalam kunjungan kerjanya melakukan pembahasan dengan pihak pemerintah dan juga swasta terkait pembangunan infrastruktur transportasi.

"Beberapa yang kami jabarkan, yaitu mengenai pembangunan Pelabuhan Ambon di bagian Timur Indonesia, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Natuna yang akan menjadi pusat industri perikanan yang dikolaborasikan dengan hasil pertanian," kata Budi Karya.