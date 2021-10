CEO LPKR Sebut Dua Subsektor Properti Paling Tumbuh Saat Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, CEO PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) John Riady melihat rumah tapak dan logistik merupakan 2 sub-sektor properti yang cenderung tumbuh.

"Menurut saya, sektor properti tumbuh positif. Yang paling atraktif ialah sub-sektor rumah tapak," jelasnya dalam webinar Investing In The Future of Indonesia Technology and Consumer with John Riady, yang diselenggarakan oleh Indonesia Investment Education, baru-baru ini.

Menurut dia, hal itu tercermin dari meningkatnya penjualan sejumlah perusahaan property yang menunjukkan permintaan masyarakat terhadap kepemilikan rumah semakin tinggi.

"Bahkan, realisasi pra-penjualan LPKR mampu tumbuh 122% YoY (year on year) di Semester I/2021," ujar John Riady.

Melihat tingginya permintaan dan penjualan rumah tapak, LPKR merevisi target pra-penjualan tahun 2021 menjadi Rp 4,2 triliun dari proyeksi awal tahun sebesar Rp 3,5 triliun.

Jika target ini berhasil dicapai, menurut John Riady, maka pra-penjualan tahun 2021 naik 7% YoY dibandingkan dengan realisasi pra-penjualan tahun 2020 yang sebesar Rp 2,67 triliun.

"Sampai dengan bulan Agustus 2021, LPKR telah berhasil membukukan pra-penjualan sebesar Rp 3,1 triliun dimana pencapaian tersebut didukung oleh peluncuran produk rumah tapak dengan harga terjangkau di Lippo Village dan penjualan yang sama baiknya pada anak usaha perusahaan," lanjutnya.

John menambahkan Indonesia saat ini tengah memasuki era golden age of home ownership.

Pasalnya, suku bunga mortgage berada di tingkat rendah dan PDB per kapita hampir mencapai US$4.000.

Di sisi lain, tingkat kepemilikan rumah masih rendah, misalnya di DKI Jakarta sendiri masih sekitar 45%.