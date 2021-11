Fasilitasi Perkembangan Industri Waralaba dan Lisensi Melalui IFRA Virtual Platform

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran pameran waralaba dan lisensi IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2021, yang dilakukan secara offline pada 12-14 November 2021 di Jakarta Convention Center telah selesai diselenggarakan.

Pameran selama 3 hari tersebut, disambut baik oleh antusiasme masyarakat yang ingin mencari peluang usaha pada industri waralaba dan lisensi.

“Kehadiran pameran secara offline di tengah pandemi merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi Dyandra Promosindo untuk melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan terkini. Melalui penyelenggaraan IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2021 menghadirkan 15.907 pengunjung baik secara offline dan online selama 3 hari penyelenggaraanya,” ujar Raenita Pristiani Aktuariana selaku Project Manager IFRA Hybrid Business Expo 2021.

Dyandra Promosindo bersama dengan Asosiasi Franchise (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), telah menghadirkan rangkaian program pendukung seperti Business Presentation dari beragam brand yang bertujuan untuk memudahkan para franchisor mempresentasikan mengenai skema bisnis yang dijalani kepada para calon franchisee.

Selain itu, hadir juga Celebpreneur Talkshow, yang menampilkan para selebritis muda sebagai inspirasi bagaimana mereka tetap aktif dalam dunia entertainment serta dapat menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut.

Terdapat juga acara ‘The Best 5 Franchise Brands Award’ yang dimenangkan oleh Apotek K 24, JNE Express, Alfamidi, Biru dan Indomaret.

Pada hari terakhir penyelenggaraan IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2021 secara offline (14/11), ditutup dengan Exhibitor Gathering & Awarding.

Kategori penghargaan yang diberikan antara lain pemenang The 5th IFBCC yang merupakan kegiatan kompetisi pengembangan strategi ide bisnis untuk kalangan mahasiswa, Exhibitor Best Booth, Exhibitor Best Deal dan Exhibitor Best Advertising.

Untuk kategori The 5th IFBCC, juara 1 dimenangkan oleh Kausa Indonesia, juara 2 diraih oleh Kemiri Indonesia dan juara 3 dimenangkan oleh Vegan Galore.

Pada kategori Exhibitor Best Booth dimenangkan oleh FORE, Exhibitor Best Deal dimenangkan oleh Foodpedia, dan Exhibitor Best Advertising diraih oleh Raja Sei.