Varian Omicron Gerus Kekayaan 10 Miliarder Dunia, dari Elon Musk hingga Warren Buffett

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daftar orang terkaya dunia terus berganti-ganti karena adanya kenaikan dan penurunan harga saham perusahaan mereka di bursa saham.

Saat ini posisi orang terkaya dunia masih dikuasai Amerika Serikat. Di posisi pertama ada Bos Tesla, Elon Musk.

Mengutip data dari Forbes Real Time Billionaires, Sabtu (4/12), pada penutupan perdagangan Jumat (3/12) harta rata-rata orang terkaya dunia berkurang karena saham mereka turun akibat kekhawatiran virus corona baru varian omicron.

Baca juga: BREAKING NEWS Update Corona Indonesia 5 Desember 2021: Tambah196 Positif, Total 4.257.685 Kasus

Harga kekayaan Elon Musk misalnya tercatat tergerus 5,72% atau setara US$ 16,2 miliar menjadi US$ 266,8 miliar. Di posisi kedua ada Founder dan mantan Bos Amazon, Jeff Bezos dengan total kekayaan US$ 195,6 miliar. Harta Bezos tersebut turun 1,20% atau sebesar US$ 2,4 miliar dalam semalam.

Baru kemudian, posisi ketiga berasal dari Prancis yakni Bernard Aranult & family yang hartanya juga turun tipis 0,24% atau sebesar turun US$ 450 juta menjadi US$ 187,5 miliar.

Baca juga: Sekelompok Investor Suntik Dana 1 Miliar Dolar AS ke Perusahaan Media Sosial Milik Donald Trump

Posisi ke empat adalah Bill Gates asal AS dengan total kekayaan US$ 136,4 miliar. Kekayaan Gates juga tidak kebal pada penurunan harga saham global. Kekayaan Gates tercatat turun 0,74% atau sebesar US$ 1,0 miliar dalam sehari.

Setelah Bill Gates, orang terkaya asal AS lainnya berada diurutan berikutnya. Mereka adalah Larry Pages dengan total kekayaan US$ 121,5 miliar. Kekayaan Larry turun 0,72%. Kemudian ada Larry Ellison yang memiliki kekayaan bersih US$ 120,2 miliar atau turun 2,40% atau sebesar US$ 3 miliar dalam semalam.

Baca juga: Persaingan Aset Kripto Buatan Lokal Makin Ketat, Ini Kata Pengamat dan Investor

Posisi ketujuh ada Sergey Brin dengan total kekayaan US$ 117,1 miliar atau tergerus 0,72% setara US$ 844 juta. Baru kemudian posisi kedelapan ada Bos Facebook Mark Zuckerberg yang kekayaannya terus turun menjadi US$ 109,9 miliar atau berkurang 1,12% atau setar US$ 1,2 miliar dalam semalam.

Kedua posisi terakhir ada nama Steve Ballmer dengan total kekayaan US$ 102,3 miliar. Kekayaannya juga turun 1,66% atau setara US$ 1,7 miliar. Dan di urutan buncit ada investor kawakan Warren Buffett bos Berkshire Hathaway dengan total kekayaan US$ 101,0 miliar atau turun tipis 0,45% atau setara US$ 453 juta.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul Varian Omicron gerus kekayaan 10 miliarder dunia berharta di atas US$ 100 miliar