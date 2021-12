Harga Minyak Diramal Terus Mendidih Hingga 150 Dolar AS Per Barel, RI Siap?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, harga minyak dunia diramal terus meroket hingga ke level 150 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Dia menjelaskan, potensi kenaikan harga minyak akibat kekurangan pasokan disebabkan oleh kapasitas dalam produksi OPEC+.

"Mengacu pada research dari JP Morgan, mereka memproyeksikan kenaikan pada harga minyak melampaui 125 dolar AS per barel tahun depan dan 150 dolar AS pada tahun 2023," ujar dia melalui risetnya, Senin (6/12/2021).

Saat ini, lanjutnya, pergerakan harga minyak dunia menjadi perhatian pelaku pasar pasca penguatan signifikan dalam satu tahun terakhir.

"Di mana kenaikan harga tersebut memberikan dampak pada kenaikan inflasi yang lebih cepat," kata Nico.

Sementara, penurunan harga minyak sejak satu bulan terakhir seiring dengan kekhawatiran pelaku pasar terkait inflasi AS.

Inflasi di Negeri Paman Sam tercatat mencapai level tertinggi sejak November 1990 dan berada di atas target bank sentral (The Fed) yaitu 2 persen.

Nico menambahkan, kenaikan tersebut memicu spekulasi pelaku pasar terkait kebijakan The Fed yang dinilai dapat memberikan dampak fluktuasi pada pasar keuangan.

Kemudian, pelaku pasar saat merespon upaya OPEC+ terkait rencana untuk meningkatkan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari.