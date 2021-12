Menengok Apartemen Para 'Sultan' di Jakarta Dengan Harga Selangit, Per Meternya Rp 70 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kota Jakarta kini telah bertransformasi menjadi lokasi kunjungan orang-orang sangat kaya atau crazy rich.

Kini Ibu Kota Indonesia tersebut tak bisa lagi disebut sebagai 'halaman belakang' Singapura.

Bukan hanya sebagai lokasi tempat tinggal, Jakarta saat ini menjadi tujuan investasi para pemodal internasional.

Terutama di sektor properti. Hal ini terbukti dari bertebarannya hotel bintang lima mewah dan enam supermewah.

Sebut saja The Langham, Ritz Carlton, The St Regis, Park Hyatt, Fairmont, Raffles, The Regent, Four Seasons, JW Marriott, Kempinski, hingga Waldorf Astoria.

Demikian halnya dengan apartemen yang ditujukan bagi Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) atau para "sultan" dengan harta tak berseri.

Apartemen-apartemen supermewah ini terdistribusi di kawasan elite dan juga Central Business District Jakarta.

Di antaranya Raffles Residence, Sun and Moon Dharmawangsa, Keraton Residence, dan Casa Domaine, sekadar menyebut contoh.

Dengan plafon setinggi 3,5 meter, ceiling-nya dapat mengakomodasi chandelier sehingga menambah kesan megah.

Ruang tamu ini juga dilengkapi powder room berikut kloset duduk, wastafel, dan cermin untuk mematut diri.