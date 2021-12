Libur Akhir Tahun, Harga Kebutuhan Pokok di Depok Merangkak Naik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kota Depok terpantau merangsek naik.

Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diketahui saat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok melakukan inspeksi mendadak di Pasar Cisalak, Cimanggis, Rabu (22/12//2021) kemarin.

Ketua Harian TPID Kota Depok, Supian Suri, mengatakan, meski harga kebutuhan pokok mulai naik, namun tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat.

“Ada beberapa komoditas naik tapi kenaikan bukan hanya di Depok tapi secara nasional,” kata Supian Suri dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Kamis (23/12/2021).

Biasanya, Supian mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok ini memang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Sampai faktor cuaca yang tidak menentu hingga menyebabkan terganggunya pasokan. “Namun sejauh ini stok bahan pokok di Depok aman terkendali,” bebernya.

Berikut, sedikit gambaran harga kebutuhan pokok di Pasar Cisalak yang meliputi beras kualitas medium Rp 9,3 ribu per kilogram, beras kualitas premium Rp 11 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 19,5 ribu per liter.

Kemudian, daging sapi murni Rp 120 ribu per kilogram, daging sapi lokal paha depan Rp 125 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp 33 ribu per kilogram, dan daging ayam kampung Rp 120 ribu per ekor.

Komoditi lainnya seperti telur ayam kampung Rp 57,6 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp 26,5 per kilogram, cabe merah besar Rp 42 ribu per kilogram, cabe merah keriting Rp 36 ribu per kilogram.

Ada juga cabe rawit hijau Rp 49 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp 86 ribu per kilogram, bawang merah Rp 27 ribu per kilogram, bawang putih cutting Rp 26 ribu per kilogram, dan bawang putih biasa Rp 24 ribu per kilogram.

