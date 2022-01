Kilas Balik 2021: MAXstream Sukses Sajikan Ragam Hiburan Berkualitas bagi Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah beragamnya layanan video streaming yang tersedia, MAXstream tampil sebagai salah satu platform video (over-the-top) OTT terbaik di Indonesia yang sukses menyajikan berbagai tayangan hiburan berkualitas.

Sebagai bagian dari ‘The home of entertainment’, aplikasi streaming video dari Telkomsel ini merupakan one stop video portal yang memungkinkan pelanggan mengakses seluruh konten premium dari berbagai saluran video on demand maupun TV lokal dan internasional melalui gadget, kapan pun dan di mana pun.

Sepanjang tahun 2021, berbagai konten original MAXstream hadir melengkapi daftar tontonan dari beragam genre yang terdapat di aplikasi MAXstream, misalnya serial orisinal kolosal Indonesia pertama MAXstream berjudul ‘Angling Dharma’ yang sukses mendapatkan 1 juta views hanya dalam waktu 2 hari.

Selain itu, film drama persahabatan 'Kau dan Dia' yang dibintangi oleh Anneth Delliecia, Zara Leola, Ari Irham, Wulan Guritno, Endhita, dan Enda ‘Ungu’ juga telah disaksikan 6.5 juta views dalam waktu 3 minggu dan sukses mendapat 1 juta views hanya dalam 1 hari.

Tak hanya itu, serunya film action orisinal ‘Serigala Langit’ yang melibatkan langsung TNI AU dalam penggunaan alutsista dan lokasi syuting juga telah disaksikan oleh 1.679.680 kali dan berhasil mencapai 500k views dalam waktu 5 hari.

Selain melalui konten original, MAXstream juga telah sukses menyajikan berbagai tayangan hiburan menarik lainnya seperti Alter Ego, Cinta untuk Dimas, Brata, Dirumah bareng Gen Halilintar, Sajadah Panjang hingga gelaran konser virtual band legendaris “Godbless 48th Anniversary” pada 31 Agustus 2021 lalu.

Tak ketinggalan, MAXstream juga turut menyajikan tayangan hiburan yang memanjakan para gamers melalui berbagai gaming event yang telah sukses ditayangkan di sepanjang 2021.

Salah satu program gaming yang populer adalah Dunia Games Award yang merupakan Event Gaming Award dengan konsep virtual pertama di Indonesia dimana terdapat 16 kategori penghargaan dan 80 nominator.

Ada juga Dunia Games Fest yang sukses jadi Event Festival Gaming Virtual World pertama dan terbesar di Indonesia dengan total PageViews mencapai 1,7 juta, serta Indonesia Esport Legends -Push It Down, documentary movie gaming pertama di MAXstream.

Starting point untuk sambut 2022

Berbagai pencapaian dalam memberikan tayangan hiburan berkualitas menjadi starting point bagi MAXstream untuk makin ‘unjuk gigi’ di tahun 2022.

Terlebih, aplikasi MAXstream juga telah menghadirkan beberapa fitur baru, yaitu fitur Watchlist atau daftar tontonan, Casting (Chromecast/Airplay), Resume/Continue Watching, Play Next (untuk lanjut ke film atau episode selanjutnya) serta Android TV yang meningkatkan pengalaman menonton.

Dilengkapi dengan komitmen Telkomsel sebagai digital telco company yang menghadirkan pengalaman akses konektivitas digital bagi pelanggan melalui dukungan gelaran teknologi jaringan broadband terdepan, jelas menjadi keunggulan tersendiri bagi MAXstream untuk terus menghadirkan beragam konten hiburan digital berkualitas.

Jutaan orang telah menikmati keseruan bersama MAXstream selama tahun 2021. Hingga saat ini, aplikasi MAXstream sendiri telah diunduh lebih dari 30 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store

Awal tahun 2022 adalah saat yang tepat untuk nikmati keseruan MAXstream. Yuk, akses konten MAXstream dengan unduh aplikasi MAXstream di Google Play maupun App Store. Jangan lupa follow instagram @maxstream.tv untuk update konten menarik lainnya!

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai pilihan paket khusus, cara aktivasi untuk mengakses konten MAXstream, hingga ragam konten digital menarik lainnya, dapat diakses melalui tautan tsel.me/maxstream.