Terancam Resesi, Berikut Industri Yang Tahan Banting Menghadapi Gelombang PHK di Negeri Paman Sam

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden positif Covid-19. Pada masa pemerintahan Joe Biden, perekonomian AS mengalami goncangan dengan inflasi mencapai yang tertinggi sejak 40 tahun terakhir

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Lonjakan harga pangan dan energi telah mengantarkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) hingga berkontraksi 0,9 persen pada kuartal II tahun 2022 year on year.

Adanya penurunan ini lantas mendorong ekonomi AS untuk masuk dalam jurang resesi.

Genderang resesi ini tumbuh lebih keras usai ekonomi AS menyusut secara berturut-turut, akibat kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin yang telah dilakukan bank sentral AS (The Fed). Meski kebijakan ini dipercaya dapat menurunkan laju inflasi, namun nyatanya dengan pengetatan tersebut, ekonomi AS kian suram.

“Kontraksi PDB kuartal kedua secara signifikan meningkatkan risiko bahwa ekonomi akan jatuh ke dalam resesi pada akhir tahun.” ujar ekonom AS, Yelena Shulyatyeva dan Eliza Winger yang dikutip dari Al Jazeera.

Bahkan berbagai perusahaan besar di AS sudah mulai membekukan aktivitas rekrutmen serta bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), demi mengurangi pengeluaran perusahaan di tengah ancaman gejolak ekonomi imbas pelemahan daya konsumsi di AS.

Bertambahnya Angka Pengangguran

Data lapangan kerja AS mencatat jumlah pengangguran di kota – kota besar Amerika kini telah melesat 3,6 persen, jumlah tersebut meningkat setelah beberapa industri seperti perbankan hipotek, fintech, konstruksi dan otomotif dihantam krisis pendapatan.

Mengutip dari CNN International meningkatnya laju inflasi telah membuat beberapa konsumen di Negeri Paman Sam mengalami kesulitan dalam membayarkan tagihan utangnya secara tepat waktu.

Alasan inilah yang membuat sejumlah perusahaan nekat memangkas karyawannya. Seperti yang baru – baru ini dilakukan oleh raksasa kartu kredit Discover dan Capital One, dimana keduanya mencatat penurunan pendapatan kuartal tahunan, akibat melonjaknya biaya tagihan.