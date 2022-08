Kemendag Buka Pameran Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid 2022 

Opening Ceremony The 20th IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2022" di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka The 20th Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) in conjunction with Indonesia License Expo (ILE) 2022.

IFRA Hybrid Business Expo merupakan pameran franchise dan lisensi terlengkap di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI).

"Satu di antara sektor usaha yang mendorong ekonomi adalah bisnis waralaba. Kegiatan usaha waralaba pada 2020 menunjukkan kontribusi 1 persen terhadap PDB, cukup besar," ujar Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra saat membuka acara "Opening Ceremony The 20th IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2022" di Jakarta Convention Center, Jumat (5/8/2022).

IFRA Business Expo 2022 digelar secara hybrid pada 5 hingga 7 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center Jakarta dan pada 5 hingga 31 Agustus 2022 bisa diakses melalui virtual platform www.ifra-virtualexpo.com.

Di tempat sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Henky Hotma Parlindungan Manurung menyampaikan, pihaknya juga mendukung gelaran IFRA Business Expo 2022.

"Kemenparekraf mendukung IFRA Business Expo sebagai peluang, sekaligus pengembangan bisnis waralaba dan lisensi dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia," katanya.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menambahkan, pameran IFRA Business Expo telah memasuki usia 2 dekade, dan diharapkan bisa mendorong industri waralaba dan lisensi bertumbuh lebih baik lagi.

"IFRA Business Expo telah masuk 2 dekade penyelenggaraan, saya mewakili Dyandra Promosindo sangat bangga atas capaian ini. IFRA dapat jadi platform terpercaya untuk membangkitkan industri waralaba dan lisensi," pungkasnya.