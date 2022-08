Harga Minyak Naik, Terseret Lonjakan Harga Gas Alam

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,6 persen menjadi 94,34 dolar AS per barel pada perdagangan Kamis, 11 Agustus 2022.

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Harga minyak mentah ditutup naik lebih dari 2 dolar AS pada perdagangan Kamis (11/8/2022), setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak tahun ini.

Keputusan IEA tersebut diambil setelah muncul tren melonjaknya harga gas alam sehingga membuat beberapa konsumen beralih dari menggunakan gas ke minyak.

Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik 2,20 dolar AS atau 2,3 persen, menetap di 99,60 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2,6 persen menjadi 94,34 dolar AS per barel.

Dalam laporan minyak bulanannya, IEA mengungkapkan harga gas alam telah naik ke rekor baru sehingga mendorong konsumen di beberapa negara beralih menggunakan minyak.

"Harga gas alam dan listrik telah melonjak ke rekor baru, mendorong peralihan dari gas ke minyak di beberapa negara," kata IEA.

Organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis ini telah meningkatkan prospek permintaan minyak tahun 2022 sebesar 380.000 barel per hari (bph).

Berbanding terbalik dengan IEA, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan permintaan minyak dunia tahun 2022. Pemangkasan ini dipicu oleh dampak invasi Rusia ke Ukraina, inflasi yang tinggi dan upaya untuk bertahan dari pandemi Covid-19.

OPEC memperkirakan permintaan minyak di tahun 2022 akan mencapai 3,1 juta barel per hari, turun 260.000 barel per hari dari perkiraan sebelumnya. Namun angka ini jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan IEA.

Kenaikan harga minyak juga didorong oleh pelemahan dolar AS, menyusul rilisnya data inflasi AS bulan Juli yang melambat.