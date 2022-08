Tingginya Harga Jagung Internasional Jadi Salah Satu Faktor Harga Telur Melesat, Ini Saran Pengamat

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Pedagang menata telur jualannya di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/8/2022). Sudah sepekan terakhir harga telur ayam negeri di pasar ini naik dari Rp 28.000 per kg menjadi Rp 32.000 per kg, sementara harga normalnya hanya Rp 24.000 - Rp 25.000 per kg. Kenaikan harga tersebut menurut pedagang diduga disebabkan beberapa faktor di antaranya kenaikan harga pakan dan adanya program bantuan sosial (bansos). Akibat kenaikan harga yang tinggi tersebut, pedagang mengaku mengalami penurunan omzet hingga 30 persen. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN