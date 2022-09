Perusahaan Sektor Otomotif Ini Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi yang masih tak menentu, perusahaan yang bergerak di sektor otomotif seperti penjualan, distribusi dan penyewaan kendaraan, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mendapatkan penghargaan sebagai "Saham Terbaik 2022".

Penghargaan Saham Terbaik 2022 ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada emiten dan saham-saham terbaik melalui pemeringkatan yang dilakukan oleh Majalah Investor bekerjasama dengan Edvisor.id, sebagai perusahaan riset dan Konsultan investasi pasar uang dan pasar modal.

VP Corporate Business Development and Investor Relations MPMX Darma Putera, menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh tim MPMX dalam membina dan memperkuat hubungan dengan seluruh stakeholders.

Ini merupakan hal yang membanggakan dan membuktikan upaya MPMX dalam menjaga kepercayaan dari para pemegang saham kami. Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, bertumbuh secara berkelanjutan dan terus berkontribusi dalam sektor otomotif di Indonesia. Semoga award ini menjadi momentum bagi kita semua agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam membangun Indonesia," tutur Darma Putera dalam keterangan resmi, Kamis (1/9/2022).

Pemeringkatan mengacu pada empat indikator, pertama, Indikator Financial Performance yang meliputi Operating Income Growth, Net Income Growth, EBITDA Margin and Trend, Return On Equity and Trend dan Company’s Growth and Dividend Yield.

Kedua, Indikator Teknis yang meliputi Nilai Transaksi Harian, Rasio Nilai Moving Average (Medium Term vs Long Term).

Ketiga, Indikator Fair Value yang meliputi Price to Earnings (P/E), Price to Book Value (PBV) dan Konsensus Rating Saham (Publikasi Riset Sekuritas). Keempat, Indikator Statistik Kinerja meliputi Reward to Risk Ratio dan Beta to IHSG.

Kriteria pemeringkatan didasarkan pada Klasifikasi pengelompokan sektoral yaitu 11 sektor saham di IDX dan pengelompokan kapitalisasi yaitu Big Cap, Medium Cap dan Small Cap.

Kemudian juga berdasarkan Kriteria Penilaian yaitu emiten tercatat di IDX minimal 5 tahun, dengan rata-rata transaksi/hari dalam 1 tahun minimal Rp 1 miliar dan emiten tidak pernah gagal bayar ataupun menghadapi masalah legal dalam 5 tahun.

Dari sekitar 780 perusahaan yang tercatat, setidaknya ada 72 perusahaan yang masuk sebagai penerima penghargaan ini dari berbagai sektor dan kategori dan MPMX berhasil mendapat penghargaan untuk Kategori Mid Cap (Kapitalisasi Pasar di Atas Rp 500 miliar – Rp 10 triliun) untuk Sektor Barang Konsumer Non-Primer.