Pengamat Sebut Penyesuaian Harga BBM Bisa Seimbangkan Fungsi Utama APBN

SURYA/PURWANTO

Petugas mengisikan BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, Jawa Timur, usai Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022). Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Ekonom UI, Berly Martawardaya menilai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berguna untuk menyeimbangkan fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).