Jadi Alarm Datangnya Resesi, Lenbaga Riset Ingatkan Perlambatan Ekonomi Global Sentuh 98 Persen

Lembaga riset asal AS Ned Davis Research, menyerukan peringatan akan adanya resesi ekonomi global di tahun 2023 dengan probabilitas atau pelung terjadi mencapai 98 persen.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Lembaga riset asal Amerika Serikat, Ned Davis Research, menyerukan peringatan akan adanya resesi ekonomi global di tahun 2023 dengan probabilitas atau pelung terjadi mencapai 98 persen.

Resesi ini akan jadi yang terburuk, melebihi resesi ekonomi akibat pandemi pada 2020 lalu serta krisis keuangan global selama 2008 hingga 2009 silam.

Perlambatan ekonomi mulai terjadi setelah sejumlah bank sentral dunia memperketat kebijakan moneternya dengan mengerek naik suku bunga ke level tertinggi.

The Fed misalnya, bank sentral Amerika ini diketahui telah mengerek naik Fed Fund Rate sebanyak lima kali dengan total 300 basis poin.

Langkah agresif ini diambil untuk menjangkar ekspektasi inflasi inti akibat kenaikan BBM nonsubsidi dan harga pangan.

Namun kebijakan pre-emptive dan forward looking yang dilakukan The Fed dengan memacu suku bunga, perlahan mendorong penguatan nilai pada dolar AS hingga membuat berbagai mata uang seperti euro, yuan, yen jatuh ke level terendah.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya gejolak ekonomi khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah, akibat melonjaknya harga impor pada berbagai kebutuhan pokok.

Baca juga: Indonesia Dihantui Resesi Ekonomi Global, Kadin: Perusahaan Kelas Kakap hingga UMKM Rentan Terdampak

Adanya penguatan greenback juga dapat membuat Wall Street bergerak tidak stabil, menurut perkiraan ekonom Morgan Stanley, setiap dolar naik 1 persen akan memberikan dampak negatif sebesar 0,5 persen pada pendapatan saham bisnis dari S&P 500.

Mengingat sebelumnya indeks Dow Jones Industrial Average telah tenggelam selama perdagangan Senin (2/10/2022) dengan melesat jatuh untuk pertama kalinya sejak Maret 2020.

Baca juga: Analis: Ekonomi Global 2023 dalam Bayang-bayang Resesi dan Ancaman Stagflasi