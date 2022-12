Injourney Optimistis Momentum Libur Natal dan Tahun Baru Dorong Pertumbuhan Pariwisata

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney mendukung program pemerintah “Bangga Berwisata di Indonesia” atau BBWI, untuk terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Program ini untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) per penduduk di Indonesia yang menurut data UN-World Tourism Organization (UNWTO) di 2019 masih rendah.

"Perjalanan wisnus masih rendah yakni 2,6 kali per tahun dibanding dengan Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan hingga 5 kali lipat, akan mendorong dampak ekonomi langsung di kisaran Rp 3281,7 triliun, atau setara 18,4 persen dari PDB nominal, yang jauh lebih besar dibandingkan 2019," ujar Direktur Utama Injourney Dony Oskaria dalam siaran pers, Senin (19/12/2022).

Dalam program BBWI, Injourney berperan sebagai leading sector pariwisata dengan mengorkestrasikan dan mengkolaborasikan anak perusahaan, BUMN dan pihak lainnya untuk memastikan kesiapan konektivitas transportasi, aksesibilitas, dan akomodasi di destinasi wisata.

Sementara, menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2023, Injourney menawarkan berbagai program dan event yang menarik bagi wisatawan.

"Beberapa program inisiatif Injourney Group antara lain end of year discount di Sarinah, end of year hotel promotion program yang diselenggarakan HIN-HIG, end of year special show at Prambanan, Pesta Festival Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah, dan yang menjadi acara special adalah New Year’s Eve Concert at Labuan Bajo," kata Dony.

Injourney menggelar konser New Year’s Eve Concert at Labuan Bajo diselenggarakan di Kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo, sebagai strategi untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata populer tidak hanya di Indonesia, juga internasional.

Konser ini menyajikan konser musik yang akan mendatangkan DJ internasional dan musisi dalam negeri seperti Andmesh, Tiara Eve, Gigi, dan DJ Internasional Meduza.

Konser ini berpuncak pada New Year’s Eve Countdown yang disemarakkan oleh pesta kembang api dengan durasi lebih dari 15 menit yang berlokasi di pantai Labuan Bajo yang juga diramaikan oleh yachts dan kapal pinisi.

"Masyarakat yang hendak menonton konser ini, dapat membeli tiket secara online dan outlet-outlet lokal di Labuan Bajo seperti hotel dan restoran di daerah tersebut. Adapun harga tiket dibanderol seharga Rp 100.000 hingga Rp 200.000," tutur Dony.

Dia menambahkan, Injourney berharap wisatawan dapat menikmati dan menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023 di berbagai destinasi wisata di Indonesia dengan program-program yang telah disediakan.

“Kami tentunya mendorong para wisatawan untuk memanfaatkan momentum periode natal dan tahun baru 2023 di destinasi-destinasi pariwisata Indonesia. Dengan berbagai program dan event yang kami selenggarakan, tentunya ini akan memberikan pengalaman terbaik dan tak terlupakan bagi para wisatawan,” katanya.