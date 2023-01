Rabu Ini Rupiah Menguat ke Rp 15.137, IHSG Turun Tipis 0,02 Persen ke 6.765

TRIBUNNEWS.COM -- Nilai rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Rabu (18/1/2023) ditutup berbeda.

Rupiah ditutup menguat, sementara IHSG melemah.

Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level Rp 15.137 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat 0,11 persen dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.154 per dolar AS.

Sedangkan IHSG melemah tipis 0,02% atau 1,55 poin ke 6.765,79 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga: Rupiah Pagi Melemah, Kini di Level Rp15.180 per Dolar AS

Pergerakan rupiah di Jisdor BI sejalan dengan rupiah spot. Di pasar spot, rupiah ditutup pada level Rp 15.088 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Rabu (18/1), menguat 0,51% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.165 per dolar AS.

Rupiah memimpin penguatan mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS. Selain rupiah, rupee India juga menguat 0,47%, pesso Filipina menguat 0,42%, ringgit Malaysia menguat 0,12%, won Korea menguat 0,11%, baht Thailand menguat 0,09%, dolar Singapura menguat 0,02% dan dolar Taiwan menguat 0,02%.

Sementara itu mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 1,62%, dolar Hong Kong melemah 0,13%, dan yuan China melemah 0,01% terhadap dolar AS.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 102,28, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 102,39.

IHSG melemah tipis 0,02% atau 1,55 poin ke 6.765,79 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penurunan empat sektor menekan IHSG ke zona merah. Sektor barang baku terjun 1,11%. Sektor barang konsumsi nonprimer melemah 0,34%. Sektor teknologi tergerus 0,31%. Sektor keuangan terkoreksi 0,27%.

Baca juga: Awal Perdagangan Hari Ini, IHSG Bergerak di Zona Hijau, Saham Bukalapak Pimpin Top Gainers

Tujuh sektor justru menguat saat IHSG turun. Sektor perindustrian melaju 0,55%. Sektor kesehatan menguat 0,54%. Sektor transportasi dan logistik menanjak 0,47%.

Sektor energi menguat 0,46%. Sektor barang konsumsi primer menguat 0,46%. Sektor properti dan real estat naik 0,31%. Sektor infrastruktur menguat 0,30%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 2,63%

PT Bank Jago Tbk (ARTO) 2,30%

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 2,28%

Top losers LQ45 terdiri dari:

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) -3,11%

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) -2,94%

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) -2,89%

Total volume transaksi bursa mencapai 22,51 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 10,15 triliun. Sebanyak 279 saham turun harga. Ada 229 saham yang menguat dan 200 saham flat.

Meski turun hari ini, IHSG mengakumulasi penguatan 2,75% dalam sepekan. Sementara sejak awal tahun, IHSG turun 1,24%.