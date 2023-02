QRIS Trending Twitter karena Cuitan Nessie Judge, Jadi Perdebatan soal Cara Baca, Kris atau Kyuris?

TRIBUNNEWS.COM - Istilah QRIS yang merupakan singkatan dari QR Code Indonesian Standard belakangan ini menjadi ramai diperbincangkan publik.

QRIS sudah sering digunakan publik karena kepraktisan dalam bertransaksi.

Melansir bi.go.id, QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

Meskipun telah ramai digunakan, rupanya cara pelafalan QRIS masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Bank Indonesia pun telah memberikan sosialisasi terkait cara membaca QRIS yang benar.

Melalui akun Instagram resmi Bank Indonesia membagikan video tentang pelafalan QRIS menurut kaidah ejaan dalam Bahasa Indonesia.

Mulanya, beberapa orang ditanyai soal cara membaca QRIS.

Lebih dari lima orang membaca QRIS sebagai 'kyuris'.

Namun, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menjawab pertanyaan warganet dan mengimbau untuk melafalkan QRIS dengan 'kris'.

"Nah kalau para sobat rupiah ingin bayar-bayar apa saja agar cepat, mudah, murah, aman, dan andal, ya tinggal scan aja KRIS."

"Bukan kyuris lho. Ingat kris bukan kyuris," ujar Perry Warjiyo, dalam unggahan Bank Indonesia, Jumat (27/1/2023).

QRIS jadi trending topic

Meski sudah dijelaskan oleh Bank Indonesia, rupanya pelafalan QRIS masih menjadi perdebatan di media sosial.

Bahkan kata 'QRIS' menjadi trending topic di Twitter karena pembahasan tersebut.

QRIS telah digunakan sebanyak 72,4 ribu cuitan, sedangkan kris sebanyak 26 ribu twit.

Satu cuitan di antaranya datang dari YouTuber Nessie Judge.

Ia mengunggah foto tangkapan layar soal definisi QRIS.

Kemudian, Nessie memberikan bantahan terkait penyebutan QRIS menjadi kris karena menurutnya ejaan kyuris lebih sesuai.

Nessie juga membandingkan ejaan tersebut dengan merek-merek lain seperti Mc Donald, KFC, dan H&M.

Namun, Nessie juga menyelipkan candaaan di akhir cuitannya.

QRIS dan Kris menjadi trending topic di Twitter, Jumat (3/2/2023). (Tangkapan Layar Twitter)

"IT'S QYURIS NOT KRIS, i'm so sorry bapak-bapak, it's English, u set this up yourselves hahaha

It's Mekdi for McD bukan Mekde.

Keyefsi for KFC bukan Kaefce.

Eichenem for H&M bukan Hadanem

Wkwkw jangan berantakin otak kita yang sudah berantakan ini," tulis @nessiejudge, Kamis (2/2/2023) malam.

Sontak twit ini menjadi ramai dikomentari warganet.

Mereka terbelah antara penyebutan kyuris dan tetap pada pedomannya, yakni kris.

Hingga artikel ini ditulis, cuitan Nessie Judge tersebut telah mencapai 2,2 juta jangkauan dengan 7 ribu suka dan di-retweet sebanyak 3,9 ribu kali.

Apa itu QRIS?

Dikutip dari laman Bank Indonesia, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard.

QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

Sistem ini dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari mana pun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata yang berlogo QRIS.

