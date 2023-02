Rupiah Ambruk Lagi Sore Ini, Besok Masih Lanjut Melemah?

Tribunnews/JEPRIMA

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer. Dalam perdagangan sore ini, mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 35 poin di level Rp 15.202 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.190 per dolar AS.