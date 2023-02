Dorong Pertumbuhan Bisnis dan Startup, MUFG-Danamon Gelar Business and Investment Matching Fair

(kiri - kanan) Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Honggo Widjojo Kangmasto; Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Yasushi Itagaki; Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Ltd Kazushige Nakajima.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MUFG Bank, Ltd. (MUFG) dan mitra strategisnya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) hari ini menggelar Business and Investment Matching Fair untuk menghubungkan nasabah korporat dalam ekosistem MUFG dan memberikan akses bagi usaha rintisan (start-up) untuk menjangkau calon investor.

Sesi Business Matching secara daring telah diadakan pada 22 Februari dan 24 Februari, sedangkan sesi tatap muka diadakan hari ini, Senin (27/2/2023).

Selain itu, untuk pertama kalinya, MUFG dan Danamon juga mengadakan forum Investment Matching untuk para start-up.

Baca juga: MUFG, Danamon, dan Adira Perkuat Sektor Otomotif Lewat IIMS 2023

Forum Investment Matching ini didukung oleh unit investasi MUFG, yakni MUIP, KFIN dan MARS Capital, yang bertemu dengan para start-up Indonesia untuk memberikan wawasan bisnis. Sekitar 115 nasabah, 150 start-up, dan tiga entitas pembiayaan milik MUFG hadir dalam dua acara tersebut.

Acara Business Matching Fair yang diadakan setiap tahun tersebut merupakan platform yang memungkinkan MUFG dan Danamon untuk menghubungkan nasabah kedua bank bertemu dan berjejaring, bertukar wawasan bisnis, menjajaki peluang kolaborasi, dan pada akhirnya diharapkan dapat berujung pada kesepakatan bisnis.

Untuk pertama kalinya, Investment Matching Fair, yang melengkapi acara Business Matching, diadakan untuk para start-up Indonesia bertemu dan berjejaring dengan berbagai entitas pembiayaan MUFG dan mendiskusikan peluang kolaborasi.

“Kami berharap para nasabah kami akan memperoleh manfaat melalui kesempatan terhubung dengan jaringan MUFG yang terdiri dari perusahaan Jepang dan Asia. Investment Matching Fair untuk para start-up juga akan menjadi pembuka mata kita semua, dan kami berharap dapat bertemu dengan perusahaan-perusahaan menjanjikan yang dapat bekerja sama dengan Danamon di masa mendatang,” ujar Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Yasushi Itagaki.

Yasushi juga mengatakan, meskipun kondisi pasar startup sangat berat saat ini. Ada yang efisiensi hingga PHK, tapi perusahaan melihat hal itu sebagai peluang. "Untuk kami, dalam skala besar, bagaimana kami bisa mendukung startup dan bagaimana investor yang kami bawa bisa melihat peluang tersebut," ujarnya.



Agenda Business Matching serupa juga diadakan di negara lain oleh mitra strategis MUFG lainnya, Krungsri (Bank of Ayudhya) di Thailand dan Security Bank di Filipina. Acara ini dapat memberikan kesempatan bagi nasabah Danamon untuk membangun koneksi bisnis dengan nasabah anak perusahaan MUFG dan mitra bank, serta korporasi di Jepang.

Executive Officer, Country Head of Indonesia, MUFG Bank, Ltd Kazushige Nakajima, mengatakan Business and Investment Matching Fair tahun ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen MUFG, yakni tidak hanya mendukung dimulainya kembali geliat bisnis di sektor-sektor utama pasca pandemi, tetapi juga menyoroti kancah start-up yang menjanjikan di Indonesia.

"Bersama dengan Danamon dan mitra investment fund MUFG, kami berharap dapat terhubung dengan start-up Indonesia dan mengeksplorasi ide-ide baru untuk berkolaborasi dan membantu dunia usaha untuk mengambil langkah menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Kazushige.

Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Honggo Widjojo Kangmasto, mengatakan Danamon dan MUFG telah membangun basis yang kuat untuk mendukung investasi strategis di industri start-up digital Indonesia yang sangat kompetitif.

Baca juga: BKPM: Industri Smelter Banyak Dikuasai Pemain Asing karena Perbankan Belum Serius Masuk

Sebagai investor jangka panjang di Indonesia, MUFG menyediakan ekosistem yang memungkinkan Danamon menjalin kolaborasi antara investor strategis dan start-up dengan skala bisnis dan kapabilitas digital.

Kolaborasi ini memungkinkan Danamon untuk memperkuat penawaran produk, mengamankan akses ke basis nasabah yang lebih beragam, dan menumbuhkan industri keuangan melalui inovasi digital.

"Kami berharap para nasabah kami dapat memperoleh manfaat dari acara hari ini dan terus mempercayai Danamon sebagai mitra bank pilihan untuk membantu mereka memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka,” ujar Honggo.

Kedua acara ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan nasabah Danamon dan MUFG dengan rantai nilai ekosistem MUFG.