HPP Belum Ditetapkan, Harga Gabah Sudah Anjlok, Pemerintah Diminta Rumuskan Kebijakan Komprehensif

TRIBUNNEWS/Jeprima

Petani saat memanen padi di area persawahan Desa Cibunar, Bogor, Jawa Barat. Bappenas memang telah membuat surat edaran berisi kesepakatan harga batas atas GKP di tingkat petani Rp .4.550 per kilogram, GKP di tingkat penggilingan Rp 4.650 per kilogram, dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.700 per kilogram. Sementara, batas atas beras medium disepakati Rp 9000 per kilogram.