Update Harga BBM Pertamina Hari Ini, Jumat 17 Maret 2023: Pertalite hingga Pertamax Turbo

TRIBUNNEWS.COM, - Berikut update harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina pada hari ini, Jumat (17/3/2023).

Diketahui pada 1 Maret 2023, PT Pertamina kembali melakukan penyesuain harga BBM.

Dari penyesuaian tersebut membuat adanya kenaikan dan penurunan terhadap harga BBM dengan berbagai jenis.

Untuk harga BBM jenis Pertamax yang semula dijual Rp 12.800 per liter, naik menjadi Rp 13.300 per liter.

Harga BBM Pertamax Turbo dari sebelumnya Rp 14.850 per liter juga naik Rp 750 per liter menjadi Rp 15.100 per liter.

Sementara, untuk harga BBM Pertamina jenis Dexlite mengalamin penurunan sebesar Rp 1.200, dari Rp 16.150 per liter menjadi Rp 14.950 per liter.

Sama halnya harga Pertamina Dex juga turun jadi Rp 15.850, dari sebelumnya Rp 16.850 per liter.

Untuk lebih jelasnya, simak update harga BBM Pertamina hari ini setelah adanya penyesuaian.

1. Provinsi Aceh

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.100

Dexlite: Rp 14.950

Pertamina Dex: Rp 15.850

Solar: Rp 6.800