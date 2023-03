Pilih Pengurus Baru, ISACA Siap Tingkatkan Kiprah di Transformasi Keamanan Digital Indonesia

Asosiasi profesi di bidang IT Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security, ISACA Indonesia, telah menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2023-2025. Salah satu keputusannya mengangkat kembali Syahraki Syahrir, CISA, CISM, CDPSE, sebagai President ISACA Indonesia yang baru.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi profesi di bidang IT Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security (ISACA Indonesia) telah menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2023-2025.

Salah satu keputusannya mengangkat kembali Syahraki Syahrir, CISA, CISM, CDPSE, sebagai President ISACA Indonesia yang baru.

“Kita perlu berperan di bidang regulator, kita juga perlu lebih dekat hubungannya dengan universitas, kita juga perlu menyentuh masyarakat umum secara luas untuk bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan IT GRC, cybersecurity dan juga data privacy di Indonesia,” ujar anggota senior ISACA Isnaeni Achdiat usai memimpin rapat tahunan ISACA Indonesia, Kamis, 16 Maret 2023.

Baca juga: ISACA: Indonesia Perlu Perbaiki Ekosistem Digital untuk Cegah Kebocoran Data

ISACA merupakan organisasi internasional profesi IT Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security, yang berdiri sejak tahun 1967 dan mengelola lebih dari 150,000 anggota, di lebih dari 80 negara di dunia.

Di Indonesia, ISACA terbentuk sejak tahun 1991 dan memiliki lebih dari 1.200 anggota dari seluruh daerah di Indonesia. Organisasi ini sudah memiliki banyak kerjasama dengan asosiasi industry dan forum-forum IT GRC, diantaranya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Forum Digital Indonesia (FORDIGI).

Baca juga: ISACA Indonesia Chapter dan AFTECH Teken Kerjasama Tata Kelola Cyber Security

Di lingkup pemerintahan, ISACA turut memberikan dukungan pada berbagai kegiatan di kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, serta berbagai institusi dan perusahaan besar lainnya di Indonesia dalam meningkatkan penerapan governance yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi.

Isnaeni Achadiat yang memimpin rapat tahunan ISACA Indonesia pernah menjabat sebagai Presiden ISACA periode 2014-2019.

Isnaeni memimpin rapat tahunan ISACA Indonesia didampingi Angela Simatupang, perwakilan member perempuan, bersamaIim Rohiman, selaku member baru, dihadiri oleh lebih dari 200 anggota aktif secara daring.

President ISACA Indonesia, Syahraki Syahrir, menyatakan siap meningkatkan kontribusi ISACA dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia sekaligus memperkuat penerapan tata Kelola TI, keamanan siber dan data privacy di Indonesia karena ini akan menjadi kunci keberhasilan ekonomi Digital dalam menyongsong Indonesia 2045.

Pihaknya akan menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kemampuan dengan melibatkan berbagai ahli yang merupakan anggota ISACA dari negara-negara lain.

"Kami juga berencana mendorong sektor pendidikan untuk dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mumpuni dalam bidang tata kelola dan keamanan siber," ujarnya.

Pengurus baru ISACA Indonesia periode 2023 - 2025 hasil Rapat Anggota Tahunan:

• President: Syahraki Syahrir, CEO dan Partner di Veda Praxis

• Vice President: Harun Al Rasyid, Director di Inditech

• Secretary: Richi Aktorian, Principal Cybersecurity GRAB

• Trasurer: Tjong Hendro, AVP Cybersecurity di Bank HSBC Indonesia

• Membership Director: Ibnu Fajar Sudibyo, IT & Operation Governance Division Head di IFG Life

• Program Director: Erikman Pardamean, Partner di RSM Indonesia

• Certification Officer: Anjar Priandoyo, Senior Manager di PWC Indonesia

• Audit Director: Carolina Handjaja, Manager & Strategic Planning - Payment & Merchant Risk Services di GoTo

• Marketing & Communication Director: Veni Ferawati Nirmasari, Director, Proxsis IT Group

• Research and Education Director: Audry Angga Adikara, Senior Manager di BDO Indonesia

• Governance and Regulatory Advocacy Director: Nizar Fuadi, GM Network Security Management di PT Telkomsel