Pedagang Komplain Harga Cabai dan Bawang Naik Tinggi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pedagang di Pasar Sinpasa Summarecon, Tangerang, Banten, Junaidi mengatakan komoditas cabai dan bawang mengalami kenaikan paling tinggi di awal Ramadan.

Menurutnya, sudah lebih dari sepekan ini harga cabai dan bawang relatif naik dibandingkan komoditas lainnya.

“Cabai rawit ini masih Rp90 ribu per kilogram kalau rawit hijau Rp50 ribu per kilogram, bawang merah Rp45 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp40 ribu per kilogram,” tuturnya kepada Tribun Network, Kamis (23/3/2023).

Dia menilai kenaikan ini bisa dibilang relatif wajar karena tingginya daya beli masyarakat menyambut bulan suci Ramadan.

Junaidi berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar harga cabai dan bawang bisa ditekan sehingga pelanggannya tetap mau membeli.

“Kalau ibu-ibu harga naik seribu, dua ribu saja sudah gak mau lari. Paling yang masih konsisten beli penjual makanan karena untuk dagangan dia,” tuturnya.

Kata dia, bawang juga sebagai bahan dasar membuat makanan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga pedagang kecil tidak terkenda dampak dari kenaikan harga pangan.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam menurunkan harga komoditas pangan di awal Ramadan 2023 ini.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan pemerintah harus turun tangan untuk menurunkan harga komoditas.

Baca juga: Harga Cabai Naik Tinggi, Rawit Merah di Kalimantan Barat Nyaris Rp150 Ribu per Kg

"Kita melihat memang tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mendorong agar harga segera turun. Tidak ada upaya lanjutan sehingga beberapa komoditas tidak turun. Ini sudah memasuki fase pertama, di mana permintaan mulai naik menjelang Ramadhan," katanya.

Pihaknya mencatat sejumlah harga komoditas seperti cabai dan bawang masih berada di angka yang tinggi.

"Cabai rawit dibanderol Rp 90 ribu per kilogram di Jakarta dan beberapa daerah lain masih tinggi,” urainya.

Baca juga: DI Karawang, Harga Cabai Tembus Rp 80.000 per Kilogram Menjelang Ramadan

Beberapa jenis beras juga terpantau tinggi. Telur masih Rp 30 ribu per kilogram. Daging sapi Rp 146 ribu-Rp 148 ribu per kilogram. Ini menjelang fase pertama kenaikan harga pangan Ramadan," katanya melanjutkan.

Ia mengaku pesimis harga komoditas menjelang Ramadan ini akan mengalami penurunan.