Cara Transfer BCA ke DANA Via M-Banking, ATM, KlikBCA Hingga m-BCA Sim Tool Kit, Anti Ribet!

TRIBUNNEWS.COM – Berikut cara mudah dan praktis untuk melakukan transfer dari BCA ke DANA melalui M-Banking, ATM, KlikBCA Hingga m-BCA Sim Tool Kit.

Meningkatnya jumlah pengguna dompet digital, membuat sejumlah perusahan keuangan tak terkecuali BCA berlomba meningkatkan pelayanannya.

Salah satunya memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam bertransaksi di dompet digital DANA.

Sebagai informasi DANA merupakan e-wallet yang melayani berbagai transaksi non-tunai mencakup transfer, pembelian voucher digital, hingga tagihan pembiayaan di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI)

Untuk menggunakan aplikasi ini, tentunya pengguna diharuskan melakukan pengisian saldo atau top up terlebih dahulu.

Adapun minimal top up DANA atau transfer BCA ke DANA saat ini adalah Rp 20.000.

Sementara jumlah maksimal transfer BCA ke DANA adalah Rp 10.000.000 bagi pengguna yang sudah upgrade akun Premium dan Rp 2.000.000 bagi pengguna umum.

Untuk biaya admin transfer BCA ke DANA adalah gratis, pengguna tidak akan dikenakan biaya tambahan saat melakukan transaksi, seperti yang dikutip laman DANA

Perlu diingat sebelum bertransaksi masukan format kode nomor virtual account BCA yakni angka 3901 diikuti oleh nomor HP.

Berikut adalah empat cara melakukan transfer dari Bank BCA ke Dana

1. Cara transfer BCA ke DANA via ATM

- Masukkan kartu debit BCA ke mesin ATM.

- Masukkan PIN.

- Pilih menu Transaksi Lainnya Pilih Transfer Pilih BCA Virtual Account.

- Masukkan nomor Virtual Account DANA Anda (contoh: 3901089813657448234).

- Masukkan nominal saldo DANA yang ingin diisi.

- Kemudian Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi transfer BCA ke DANA.

2. Cara transfer BCA ke DANA via BCA Mobile

- Buka aplikasi BCA Mobile Login m-BCA.

- Pilih menu m-Transfer Pilih BCA Virtual Account.

- Masukkan nomor Virtual Account DANA Anda (contoh: 390108124351234).

- Masukkan nominal saldo DANA yang ingin diisi.

- Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi top up DANA.

3. Cara transfer BCA ke DANA lewat KlikBCA

- Login ke website KlikBCA.

- Pilih menu Transfer Pilih Transfer ke BCA Virtual Account.

- Masukkan nomor Virtual Account DANA Anda (contoh: 390108981234567).

- Masukkan jumlah pengisian.

- Minimal top up DANA Rp 10.000.

- Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

4. Cara transfer BCA ke DANA via m-BCA Sim Tool Kit

- Pilih menu m-BCA pada menu SIM Card Anda.

- Ketik TVA dan klik OK.

- Masukkan kode 3901 kemudian diikuti dengan No. HP Anda yang terdaftar di aplikasi DANA.

- Masukkan PIN BCA Anda kemudian klik OK.

- Masukkan nominal transfer yang Anda inginkan

- Masukkan PIN Anda.

- Setelah itu Anda akan menerima konfirmasi transfer BCA ke DANA pada layar.

Selain melakukan top up, pengguna juga dapat men-transfer saldo DANA ke BCA.

Namun, cara transfer DANA ke BCA ini hanya dapat dilakukan apabila pengguna sudah meng-upgrade ke akun DANA Premium.

Berikut cara upgrade akun DANA Premium:

- Buka aplikasi DANA

- Klik menu Profile atau Saya

- Tap Verifikasi Akun Saya

- Foto eKTP Anda

- Lakukan foto Selfie dengan memegang eKTP

- Pastikan wajah Anda terlihat jelas Pastikan data Anda sesuai eKTP

- Submit Verfikasi

- DANA Premium berhasil!

Cara men-transfer saldo DANA ke rekening BCA:

- Buka aplikasi DANA.

- Klik Menu Kirim.

- Pilih Kirim Ke Rekening Bank.

- Masukkan Nama Bank.

- Pilih Bank BCA.

- Masukkan Nomor Rekening.

- Klik Tambah Rekening Baru.

- Isi Nominal Transfer minimum Rp 10.000 dan minimum Rp 50.000 agar bebas admin.

- Klik Kirim DANA.

- Masukkan PIN DANA.

- Tunggu sistem dalam proses kirim DANA.

(Tribunnews.com / Namira Yunia Lestanti)