Update Harga BBM 27 Maret 2023: Bahan Bakar Non Subsidi di Pertamina, Shell, BP, Vivo

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga BBM terbaru dari Pertamina, Shell, BP, dan Vivo hari ini, Senin (27/3/2023).

Usai Pertamina melakukan penyesuaian harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Maret 2023 lalu, kini sejumlah badan usaha penyalur BBM seperti Shell Indonesia, BP-AKR, hingga PT Vivo Energy Indonesia resmi menurunkan harga sejumlah produk bahan bakar non subsidi.

Penyesuaian harga ini ditetapkan berdasarkan tren minyak mentah dunia yang cenderung fluktuatif.

Sebelumnya, PT Pertamina menurunkan sejumlah BBM di antaranya, Dexlite yang harganya menyusut sebesar Rp 1.200 per liter menjadi Rp 14.950 dari sebelumnya dipatok Rp 16.150 per liter.

Penurunan juga terjadi pada Pertamina Dex yang harganya turun menjadi Rp 15.850 per liter, sebelumnya Rp 16.850 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.000 per liter.

BBM Shell, BP, dan Vivo Turun Harga

Langkah serupa juga diikuti Shell, melansir dari laman Shell Indonesia, BBM jenis diesel yakni V Power Diesel mengalami penurunan harga sebesar Rp 980, dari Rp 16.980 menjadi Rp 16.000.

Mengikuti yang lainnya, perusahaan BP -AKR juga turut mengumumkan penurunan harga lewat sebuah unggah di website perusahaan.

Dalam laporannya BP resmi menurunkan beberapa jenis BBM di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Seperti BP 90 yang turun Rp 260 per liter dari harga Rp 14.110 menjadi Rp 13.850 per liter.

Begitu juga dengan harga BBM BP 92, kini dibanderol Rp 13.950 per liter, turun Rp 250 per liter dari sebelumnya Rp 14.200 per liter.

Serta BP Diesel yang harganya menyusut jadi Rp 14.990 per liter dari harga sebelumnya dipatok Rp 15.070 per liter.

Selanjutkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Vivo Energy Indonesia dilaporkan turut mengalami penyesuaian harga.

Dimana harga BBM jenis Revvo 90 (RON 90) saat ini dibanderol Rp13.400 atau mengalami penurunan harga sebesar Rp310 dari sebelumnya Rp13.710 per liter.