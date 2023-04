Transaksi Remitansi BCA Naik 21 Persen di Februari 2023

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Pengunjung menginstal aplikasi NOW by BCA Life saat peluncurannya di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (26/2/2023). Per Februari 2023 jumlah transaksi remitansi yang dilayani BCA meningkat hingga 21 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN