Mendekati Lebaran, Harga Komoditas Pangan Beras hingga Cabai Kompak Turun

Pedagang bawang merang melayani pembeli di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mengutip data Bapanas, harga bawang merah turun 1,12 persen atau Rp380 menjadi Rp33.430 per kg dan bawang putih bonggol kini dibanderol Rp31.320 per kg, turun 0,38 persen atau Rp120.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah harga komoditas pangan seperti beras, cabai merah keriting, beras medium, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah, hingga minyak goreng curah turun harga

Mengutip data Panel Harga Pangan Nasional (Bapanas) Kamis (6/4/2023), harga beras medium saat ini menjadi Rp11.860 per kg, turun Rp40 atau 0,34 persen dibandingkan sehari sebelumnya.

Harga bawang merah turun 1,12 persen atau Rp380 menjadi Rp33.430 per kg dan bawang putih bonggol kini dibanderol Rp31.320 per kg, turun 0,38 persen atau Rp120.

Pun demikian harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah pun ikut mengalami penurunan masing-masing 0,11 persen dan 0,50 persen.

Selain itu harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen menjadi Rp18.020 per liter dan harga minyak goreng curah turun 0,40 persen menjadi Rp14.950 per liter.

Sebaliknya, komoditas lain yang mengalami tren kenaikan harga antara lain telur, beras premium, dan daging ayam.

Harga pangan lainnya yang juga naik yaitu kedelai biji kering (impor) dengan kenaikan 0,47 persen atau Rp70 menjadi Rp14.840 per kg, daging sapi murni naik 1,42 persen atau Rp1.920 menjadi Rp136.930 per kg.

Baca juga: Update Harga Bahan Pokok di Pasar Jakarta, 6 April 2023: Beras Turun Jadi Rp 12.450/Kg

Selanjutnya, harga daging ayam ras yang ikut naik 0,36 persen atau Rp120 menjadi Rp33.270 per kg, telur ayam ras naik 0,28 persen atau Rp80 menjadi Rp29.040 per kg, dan harga gula konsumsi yang naik 0,14 persen atau Rp20 menjadi Rp14.420 per kg.

Senang Harga Turun

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, dinamika harga dan ketersediaan bahan pokok selalu menjadi perhatian berbagai pihak setiap menjelang lebaran, baik dari pelaku ekonomi hingga regulator.

Kepala negara bersyukur harga pangan yang dibutuhkan warga cenderung menurun, karena beberapa hari sebelumnya sempat terjadi deflasi.

“Ini mendekati lebaran, saya dan Menteri Perdagangan bersama Pj Gubernur DKI Jakarta ingin mengecek kondisi pangan di pasar. Pertama, stoknya. Kemudian, yang kedua, harganya. Kami lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun,” kata Jokowi saat operasi pasar di dua pasar wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Harga Komoditas Hari Ini Kembali Turun, Cabai Rawit Merah Dibanderol Rp 51 Ribu Per Kg

Menurut hasil pantauannya, harga telur ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, bawang juga turun, yang naik daging sapi dan itu naiknya sedikit.

“Saya kira ini kondisi baik sesuai dengan pantauan Badan Pusat Statistik yang kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi berbagai harga bahan pokok turun,” lanjut Presiden.