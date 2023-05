Harga Minyak Dunia Anjlok Hingga 4 Persen dalam Lima Pekan

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Dalam lima pekan belakangan, harga minyak dunia turun ke level yang paling rendah.

Harga minyak bumi turun sebanyak 4 persen pada Selasa (2/5/2023), seiring dengan turunnya harga saham di Wall Street.

Anjloknya harga ini terjadi di tengah kekhawatiran gagal bayar utang Amerika Serikat, data ekonomi yang lemah dari China dan ekspektasi AS dan Eropa akan menaikkan suku bunga lagi minggu ini.

Brent berjangka turun 3,16 dolarAS, atau 4,0 persen, menjadi 76,15 dolar AS per barel pada pukul 10:44 EDT (1444 GMT), sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 3,19 dolar AS, atau 4,2%, menjadi 72,47 dolar AS.

Itu menempatkan Brent dan WTI di wilayah oversold secara teknis dan berada di jalur penutupan terendah sejak 24 Maret.

Indeks utama Wall Street turun setelah Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pemerintah AS bisa kehabisan uang dalam waktu satu bulan, sementara investor menunggu keputusan kebijakan Federal Reserve.

Biaya asuransi terhadap default AS mencapai tertinggi baru setelah Yellen mengatakan pemerintah tidak mungkin memenuhi semua kewajiban pembayaran pada "awal Juni", mendorong Presiden Joe Biden untuk memanggil empat pemimpin kongres ke Gedung Putih minggu depan.

Harga minyak juga berada di bawah tekanan setelah data resmi pada akhir pekan menunjukkan aktivitas manufaktur di China, importir minyak mentah utama dunia, turun secara tak terduga pada April.

Ini menandai kontraksi pertama dalam indeks manajer pembelian manufaktur sejak Desember.

"Sebagian besar sub-indikator menunjukkan bahwa ini mungkin bukan penyimpangan jangka pendek," kata Iris Pang, kepala ekonom China Raya di perusahaan jasa keuangan ING, menunjuk ke pasar ekspor yang melemah, impor yang lebih rendah di bulan Maret dan penurunan upah.

Prospek ekonomi yang mendung di bagian lain dunia juga membebani harga, kata para analis.

"Tindakan bank sentral yang tidak dapat diprediksi dalam misi mereka untuk menjinakkan harga konsumen dan produsen yang tinggi, retorika dan tindakan negara konsumen dan produsen semuanya menimbulkan bayangan keraguan yang agak panjang pada prospek ke depan," kata pialang minyak PVM Tamas Varga.

Investor akan mencari arah pasar dari ekspektasi kenaikan suku bunga oleh bank sentral yang melawan inflasi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan energi.

Cadangan Federal AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada hari Rabu.