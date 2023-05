Menteri Luhut: Indonesia Bisa Jadi Hub Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Regional

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia bisa menjadi hub regional bagi carbon capture and storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) seiring dengan telah berdirinya Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC).

Pendirian ICCSC untuk menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) di 2060.

"Organisasi ini untuk mencapai tujuan besar kita menjadikan Indonesia sebagai CCS Hub di regional," ujar Luhut saat menjadi pembicara di acara International and Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Luhut menegaskan, Indonesia memiliki potensi kuat sebagai hub CCS di regional. Karena itu, ke depan Pemerintah akan terus mendorong bagi berkembangnya invewstasi di industri penangkapan dan penyimpanan karbon ini sebagai industri baru di Indonesia.

Upaya ini menurutnya membutuhkan dukungan banyak pihak terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan, dukungan teknologi dan infrastruktur, pendanaan serta dukungan masyarakat.

Dia menilai penyelenggaraan International and Indonesia CCS Forum ini akan bisa mendukung upaya tersebut sebagai sarana kerjasama antara operator, industri dan para pemangku kepentingan CCS demi mempercepat implementasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di Indonesia.

Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, PhD, P.Eng, Executive Director ICCSC mengatakan Indonesia memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon ke dalam perut bumi.

Teknologi CCS diakui sebagai salah satu solusi utama untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dan menjadi sumber investasi untuk bisnis rendah karbon di masa depan.

Namun penerapan teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti biaya yang cukup tinggi terutama untuk CO2 capture.

Karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mendorong keekonomian implementasi, antara lain pengembangan teknologi, kerja sama untuk cost sharing, insentif, serta pengembangan Indonesia menjadi CCS Hub yang menghubungkan berbagai sumber CO2 ke berbagai lokasi injeksi di Indonesia.

"Kami percaya, keselarasan antara lingkungan yang bersih dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi kenyataan. Dengan mengadopsi Indonesia sebagai CCS Hub di Regional diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, regional, dan global,” ujar Dr. Belladonna.

ICCSC akan menyelenggarakan forum ybertajuk International and

Indonesia CCS Forum 2023 selama dua hari pada 11-12 September mendatang di Jakarta yang akan diisi dengan kegiatan forum dan pameran engangkat tema “Pioneering The

Energy Landscape Decarbonization Future: Harnessing The Power of CCS Globally for A Cleaner Future and Economic Growth.”

Ketua Panitia Pelaksana International and Indonesia CCS Forum Merry Marteighianti menjelaskan, penyelenggaraan forum ini akan menjadi wadah dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, investor, CCS industry player, akademisi, dan pakar industri untuk berkumpul bersama, berbagi keahlian dan pengalaman.

Dia mengatakan, International and Indonesia CCS Forum adalah forum pertama dari forum-forum berikutnya dari ICCSC. Penyelenggaraan International & Indonesia CCS Forum ini dapat dijadikan momentum dimana CCS di Indonesia dapat Ikut berperan sebagai agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.