BREAKING NEWS: Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa Akhir Mei 2023 Merosot 4,9 Miliar Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2023 sebesar 139,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Angka cadangan devisa tersebut merosot sebanyak 4,9 miliar dolar AS atau sekira Rp72,52 triliun (kurs Rp14.800 per dolar AS).

"Menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2023 sebesar 144,2 miliar dolar AS," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Penurunan posisi cadangan devisa tersebut, antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat ketahanan sektor eksternal sejalan dengan bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Erwin.