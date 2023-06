IHSG dan Rupiah Hari Ini Anjlok, Mata Uang Garuda Tembus di Atas Rp 15.000/Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Nasib Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dan mata uang rupiah hari ini Selasa (20/6/2023) sama-sama terpuruk.

Pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG terjerembap 0,38 persen ke 6.660,45.

Sementara mata uang Garuda terpuruk menembus Rp 15.000/dolar AS.

Pada perdagangan saham hingga penutupan pasar, sebanyak 197 saham naik, 338 saham turun dan 213 saham stagnan.

Sembilan indeks sektoral melemah, mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang baku yang turun 1,64%, sektor properti turun 1,53% dan sektor barang konsumen non primer yang turun 1,52%.

Sedangkan indeks sektoral yang selamat ke zona hijau adalah sektor energi yang naik 0,15%.

Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 14,10 miliar saham dengan total nilai Rp 7,85 triliun.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

1. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) (4,15%)

2. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) (1,58%)

3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) (1,19%)

Top losers LQ45 hari ini adalah:

1. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) (-9,38%)

2. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) (-4,72%)

3. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) (-3,96%)

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah di kurs tengah Bank Indonesia (BI) kembali ke atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Selasa (20/6), rupiah Jisdor berada di level Rp 15.040 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah Jisdor melemah 0,31% dibanding hari sebelumnya yang berada di Rp 14.994 per dolar AS. Sejalan, rupiah spot juga melemah 0,07% ke Rp 15.005 per dolar AS.