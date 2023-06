Konsisten dengan Program Bakti TUGU, Tugu Insurance Raih Indonesia Best CSR Awards 2023

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) meraih penghargaan sebagai Best CSR in Insurance Sector Industry 2023 berkat komitmen kepedulian Tugu Insurance terhadap program-program CSR melalui Program Bakti TUGU.

TRIBUNNEWS.COM - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) meraih penghargaan sebagai Best CSR in Insurance Sector Industry 2023. Penghargaan yang diraih Tugu Insurance dalam ajang Indonesia Best CSR Awards 2023, diberikan oleh The Iconomics ini merupakan buah manis dari komitmen kepedulian Tugu Insurance terhadap program-program tanggung jawab korporasi atau corporate social responsibility (CSR) melalui program Bakti TUGU.

Saat ini memang sejumlah aktivitas CSR yang digelar Tugu Insurance telah banyak memberikan kebermanfaatan sosial bagi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, hingga pendidikan dengan tujuan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders), serta mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.

Menurut Emil Hakim, Direktur Keuangan & Layanan Korporat sekaligus merangkap Corporate Secretary Tugu Insurance, penghargaan yang diraih Tugu Insurance merupakan apresiasi terhadap implementasi program CSR Bakti TUGU yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak 2020 dengan terfokus pada 4 Pilar program yakni Bakti Kesehatan dan Keselamatan, Bakti Pemberdayaan Masyarakat, Bakti Lingkungan Hidup, serta Bakti Pendidikan & Literasi Keuangan.

Melalui ajang Indonesia CSR Brand Equity Awards 2023 dan Indonesia Best CSR Awards 2023, The Iconomics melaksanakan kajian secara obyektif atas aspek CSR Brand Equity dengan melalui survei online pada 10 kota besar di Indonesia secara random kepada lebih dari 10 ribu responden. Dalam kajian tersebut ada 2 hal utama yang menjadi fokus kajian, yakni CSR-Activity Awareness dan CSR Image, sehingga berbagai inovasi dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan untuk melaksanakan berbagai program CSR-nya dapat ter-capture dengan jelas.

“Sementara itu Tugu Insurance juga dipandang terus melakukan sejumlah inovasi dalam penyediaan berbagai produk dan layanannya guna selalu siap menjawab berbagai kebutuhan pelanggan dimana hal ini merupakan salah satu bukti tanggung jawab kami terhadap para pelanggan” ucap Emil.