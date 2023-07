Indonesia Kini Berpenghasilan Menengah Atas, Tapi Masih Tempati Peringkat 5 di ASEAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia telah menjadi kelompok negara berpenghasilan nasional bruto per kapita dengan kategori menengah ke atas.

Capaian tersebut diperoleh sejak 2022 lalu, setelah bekerja keras melawan pandemi dan resesi yang melanda dunia.

Berdasarkan data yang diumumkan pada awal Juli lalu, Gross National Incone (GNI) per kapita Indonesia pada 2022 sebesar 4.580 dollar AS.

Nilai ini meningkat sekitar 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS. Dengan kenaikan tersebut, Indonesia kembali masuk ke dalam daftar negara berpendapatan menengah atas, setelah sempat terdepak dari daftar tersebut pada 2020, imbas dari pandemi Covid-19.

Lalu bagaimana posisi pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara satu kawasan ASEAN? Meskipun dinyatakan naik kelas, GNI per kapita Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga yang tergabung ke dalam ASEAN.

Indonesia menempati peringkat ke-5 dengan GNI per kapita terbesar dari 11 negara yang tergabung dalam organisasi negara Asia Tenggara itu.

Singapura masih menjadi negara dengan GNI per kapita tertinggi di ASEAN.

GNI per kapita negara yang masuk dalam kategori negara pendapatan tinggi ini mencapai 67.200 dollar AS pada tahun lalu.

Kemudian Brunei Darussalam berada di posisi kedua dengan GNI per kapita 31.410 dollar AS. Adapun posisi ketiga dan keempat adalaha Malaysia dan Thailand dengan GNI per kapita masing-masing 11.780 dollar AS dan 7.230 dollar AS.

Setelah itu barulah Indonesia berada di posisi kelima, lebih tinggi dari 6 anggota ASEAN lain, mulai dari Vietnam hingga Myanmar, yang masuk dalam daftar negara pendapatan menengah ke bawah.

Daftar lengkap GNI per kapita 2022 di ASEAN diurutkan dari yang paling tinggi sebagai berikut:

1. Singapura: 67.200 dollar AS (negara pendapatan tinggi)

2. Brunei Darussalam: 31.410 dollar AS (negara pendapatan tinggi)

3. Malaysia: 11.780 dollar AS (negara pendapatan menengah atas)