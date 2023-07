Waroeng Steak Tebar Promo Chicken Steak Plus Lemon Squash Mulai Rp 25.000, Khusus Pelajar

Waroeng Steak & Shake memberikan promo spesial edisi "Schooliday". Nikmati paket chicken steak plus lemon squash float mulai dari Rp 25.000

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial Waroeng Steak & Shake di bulan Juli 2023.

Waroeng Steak & Shake kembali menawarkan promo spesial bertajuk “Schooliday” khusus untuk pelajar dan mahasiswa.

Promo spesial tersebut berupa paket chicko plus lemon squash float dan chicken steak plus lemon squash float yang dapat dibeli dengan harga Rp 25.000.

“Promo Schooliday hadir kembali untuk menemani Steaklovers berlibur. Promo ini khusus untuk kamu pelajar dan mahasiswa yang sedang liburan,” tulis Waroeng Steak di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal chicken steak plus lemon squash float dijual dengan harga Rp 37.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku tanggal 7-31 Juli 2023

- Promo berlaku selama jam operasional outlet

(Untuk outlet Waroeng Steak & Shake di Solo terdapat Jl. Gajahmada No.123 Banjarsari dengan jam buka pukul 11.00 hingga 21.00 WIB)

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (dine in dan take away, tidak berlaku online)

- Harga belum termasuk pajak (harga setelah pajak Rp 27.500

- Promo hanya berlaku untuk pelajar dan mahasiswa (wajib menunjukkan Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa atau Raport Sekolah)

- Promo berlaku kelipatan (1 identitas boleh membeli lebih dari 1 menu)

(Tribunnews.com/Mikael Dafit Adi Prasetyo)