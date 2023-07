Harga Cabai Merosot, Jenis Merah Keriting Turun hingga Rp 21.350, Berikut Daftar Lengkapnya

Hendra Gunawan/Tribunnews.com

Terjadi penurunan signifikan pada aneka cabai. Harga cabai merah besar turun Rp 16.900 menjadi Rp 30.750 per kg. Harga cabai merah keriting turun hingga Rp 21.350, menjadi Rp 25.650 per kg. Harga cabai rawit hijau turun Rp 21.300, menjadi Rp 19.400 per kg. Harga cabai rawit merah turun Rp 21.350, menjadi Rp 24.150 per kg.