Senin Sore Rupiah Menguat Tipis, Masih di Level Rp15.000 per Dolar AS

Aktivitas penukaran uang di Blok M Square, Jakarta. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS berdasarkan data Bloomberg Spot di level Rp15.026 pada Senin sore (24/7/2023) atau menguat tipis 1 poin dari hari sebelumnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg Spot di level Rp15.026 pada Senin sore (24/7/2023) atau menguat tipis 1 poin. Sebelumnya pada akhir pekan kemarin (21/7/2023), nilai tukar rupiah di level Rp15.027. Pagi tadi pukul 09.14 WIB, rupiah sempat melemah hingga Rp15.034 per dolar AS.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual sebelumnya mengungkapkan, nilai tukar rupiah pada pekan ini diproyeksi mengalami pelemahan dan berpotensi ke level Rp15.300 per dolar AS.

"Prediksi untuk pekan depan (pekan ini) masih di kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 dalam jangka pendek," papar David kepada Tribunnews, Sabtu (22/7/2023).

Ia menjelaskan, pelemahan nilai tukar mata uang Garuda di akhir pekan kemarin dipicu sentimen kecenderungan Bank Sentral AS alias The Fed, yang akan menahan ekspektasi suku bunganya yang tinggi. "Ini lebih karena pengaruh eksternal. The Fed masih akan kemungkinan menaikkan suku bunga pada Juli dan September ini," papar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mewanti-wanti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan melemah pada semester II-2023.

Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni Rp 14.800 per dolar AS.

Menurutnya, pelemahan nilai tukar dipengaruhi situasi global yang penuh dengan ketidakpastian dan memicu tekanan pada rupiah. "Rupiah agak melemah dibandingkan asumsi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (10/7/2023).