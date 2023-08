Pegadaian dan PKN STAN Jalin Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pendampingan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Di hari ulang tahun ke-8 Politeknik Keuangan Negara STAN, PT Pegadaian melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan PKN STAN, yang digelar pada Sabtu (29/07).

Pada momen puncak Dies Natalis 8 PKN STAN yang mengusung tema besar kolaborasi tersebut, Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan milik negara mendukung penuh komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk memajukan pendidikan di tanah air melalui beberapa program kerja sama diantaranya program pelatihan dan sertifikasi, perbantuan tenaga ahli dan narasumber, literasi pemasaran serta pemanfaatan layanan produk dengan PKN STAN.

Kerja sama ini merupakan lanjutan dari program yang telah berjalan sebelumnya dimana PKN STAN sebagai kampus yang berfokus pada ekonomi dan perpajakan, dapat melakukan pendampingan terkait UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya dalam kegiatan operasional dan pengelolaan permodalan bersama Pegadaian.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Eka Pebriansyah mengatakan bahwa Pegadaian membuka banyak kesempatan kerja sama untuk PKN STAN, mengingat Pegadaian dahulu pernah menjadi bagian dari STAN.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ada banyak kesempatan kerja sama yang relevan dengan para mahasiswa, alumni, tenaga pendidik, tenaga ahli untuk mendukung tri dharma yang berkarakter dan berintegritas.

“Melalui kerjasama ini, artinya PKN STAN telah menyepakati untuk berkontribusi dalam tri dharma perguruan tinggi di bidang keuangan negara dan pemasaran serta memanfaatkan dan mempromosikan layanan produk dengan PT Pegadaian. Hal ini menjadi langkah awal yang bagus untuk mengenalkan instrumen investasi yang ada di Pegadaian seperti Tabungan Emas dan Logam Mulia,” jelas Eka.

Sementara itu, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto menjelaskan bahwa dalam bidang sosial, PKN STAN saat ini telah melakukan pengabdian ke masyarakat melalui UMKM dan BUMDes dalam bentuk berbagai pelatihan.

“Melalui kerja sama yang dilakukan antara PKN STAN bersama PT Pegadaian dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), diharapkan kedepan akan membangun sinergi untuk memperkuat desa melalui BUMDes dan UMKM, salah satunya dengan memberikan pelatihan untuk menguasai penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan accountable,” ujar Rahmadi.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sangat menghargai semangat yang ditanamkan di dalam setiap kegiatan PKN, baik dalam belajar mengajar maupun dalam melakukan berbagai tugas tridharma perguruan tinggi untuk terus menerus menghasilkan mahakarya.

Ia berharap agar mahasiswa PKN STAN sebagai punggawa keuangan negara dapat terus berkompetisi secara sehat dan tetap bersemangat menciptakan mahakarya berikutnya.

“Indonesia adalah titipan bagi kita semuanya. Jagalah dengan baik. Siapkan diri Anda semaksimal mungkin. Jadilah manusia yang pada akhirnya kalian akan dikenang sebagai manusia yang insan kamil. Ultimate integrity, you are the most reliable, trustable person,” ucap Sri Mulyani

"Rencananya ke depan, Pegadaian juga akan membangun The Gade Creative Lounge di lokasi kampus sebagai wadah mahasiswa belajar, beraktivitas dan mengembangkan diri,” tambah Eka.