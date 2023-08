Festival Rupiah Berdaulat Ajak Pelajar Tahu Lebih Dalam Bagaimana Uang Kertas Dibuat

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rasa ingin tahu ratusan pelajar tentang bagaimana proses pembuatan uang kertas rupiah jadi terpuaskan ketika mereka bergagung di Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2023 yang pada 18–20 Agustus 2023 di Istora Senayan-GBK Jakarta.

Di festival yang mengangkat tema “Persatuan dalam Keberagaman - Cinta Rupiah Cinta NKRI” ini dibeberkan setiap fase pembuatan uang kertas rupiah termasuk pembuatan desainnya.

Festival ini sendiri diselenggarakan Bank Indonesia dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di acara ini,Peruri yang selama ini jadi mitra strategis Bank Indonesia dan yang ditunjuk pemerintah untuk membuat uang rupiah, berpartisipasi memberikan paparan proses pembuatan uang rupiah.

Peruri menampilkan uang specimen (housenote) serta produk-produk security printing lainnya seperti buku paspor, pita cukai, meterai tempel, prangko dan dokumen pertanahan.

Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, Peruri menjelaskan proses pembuatan uang rupiah dan produk security printing secara langsung kepada pengunjung booth.

Produk-produk security printing yang dihasilkan Peruri memiliki fitur-fitur keamanan tingkat tinggi sehingga dokumen vital milik negara tidak dapat diduplikasi oleh pihak manapun dan tidak dapat dipalsukan.

Guna memberikan pengalaman baru kepada pengunjung, Peruri menyampaikan proses pembuatan uang rupiah secara garis besar melalui teknologi Virtual Reality (VR) sehingga pengunjung bisa lebih merasakan atmosfer proses pencetakan uang rupiah seperti di kawasan produksi Peruri.

Seperti diketahui, Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 yang dicetak oleh Peruri ini mendapat penghargaan sebagai Best New Banknote Series dari International Association of Currency Affairs (IACA) yang diselenggarakan di Meksiko.

Terdapat 3 aspek utama yang menjadi alasan Uang Rupiah TE 2022 mendapatkan penghargaan tersebut. Pertama, adanya penguatan desain agar semakin mudah dikenali. Kedua, penguatan unsur pengaman agar semakin sulit dipalsukan. Dan yang ketiga adalah penguatan ketahanan bahan uang.

Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2023 yang pada 18–20 Agustus 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah melibatkan Peruri dalam gelaran FERBI 2023 dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam uang rupiah. Peruri sebagai perusahaan penjamin keaslian berkomitmen memberikan hasil cetakan uang rupiah yang berkualitas dengan tingkat keamanan paling tinggi, untuk menjaga simbol kedaulatan negara dari upaya pemalsuan,” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri di pembukaan FERBI 2023.

Penyelenggaraan FERBI 2023 secara umum untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga dan paham terhadap rupiah, di mana rupiah merupakan Jendela Indonesia dan pentingnya peran mata uang nasional dalam memperkokoh semangat nasionalis.

“Tujuan dari FERBI adalah untuk memaknai Rupiah sebagai simbol kedaulatan RI. Makanya kami lakukan setiap proklamasi kemerdekaan,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Uang rupiah sebagai simbol kedaulatan yang sarat sejarah, menjadi representasi persatuan bangsa dari keberagaman. Bukan hanya desainnya yang mencerminkan keragaman Nusantara, esensi Uang Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI dapat mendorong rasa nasionalisme.

Hal itu perlu dimaknai oleh masyarakat untuk menumbuhkan semangat kebangsaan.

FERBI 2023 turut menampilkan Dialog Kebangsaan dan Bincang Milenial yang menghadirkan keluarga pahlawan dan tokoh inspiratif, pameran uang rupiah dalam sejarah Indonesia, layanan penukaran uang Rupiah dan penjualan uang rupiah khusus serta penjualan uang kuno (numismatik).